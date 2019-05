Grund zur doppelten Freude

Guano Apes "Don’t Give Me Names" / "Walking On a Thin Line" © Foto: Sony Music

Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aus dem Hype ist eine Bewegung geworden. Vinyl wird nach dem Revival nicht mehr als Datenträger von Musik wegzudenken sein. Und so erleben neben Pressungen aktueller Produktionen auch immer mehr Originale eine Wiederauferstehung. Sony Music hat gleich elfmal die Fans bedacht und Klassiker der älteren und jüngeren Vergangenheit neu herausgebracht - als Doppel-LP: Angefangen bei Nina Hagen von Ende der 1970-er Jahre über Spliff und Falco aus den 1980-ern, Guano Apes oder Oomph als Vertreter der Nuller-Jahre bis hin zu Apocalyptica zum Ende der ersten Dekade des neuen Jahrtausends.

In Sachen Design versuchte sich das Label durchaus in der Kombination aus vertraut und neu. Denn die Frontcover vereinen stets beide enthaltenen Alben währen man auf den Innenseiten die bekannten Artworks von einst geboten bekommt. Natürlich haben auch die Abmischungen eine Überarbeitung erhalten und man muss den Toningenieuren bestätigen, dass sie meist ganze Arbeit geleistet haben. Besonders ohrenfällig wird dies bei Spliff. "85555" und "Herzlichen Glückwunsch" teilen sich hier ein Gatefold, was auch anhand der Produktionsdaten nahe liegt. Denn beide Alben sind 1982 ja nur im Abstand von knapp einem halbem Jahr erschienen. Der typische Spliff-Sound im Kleid der Achtziger wurde hier perfekt restauriert. Die Mischung aus Rock, Funk, Synthesizer und jeder Menge Basedrums kommt so frisch aus den Boxen, dass man mitunter meint, einer Studiosession beizuwohnen. Sauber getrennte Kanäle lassen eine breite und vor allem räumlich sehr tief gestaffelt Bühne entstehen. Diese nutzen die Musiker reichlich auch für allerlei damals neue und angesagte technische Spielereien, wie etwa ein mehrmenütiges Effekt-Solo in "Das Blech". In die Wirklichkeit zurück holt den Hörer dann erst mitunter ein leises Vinyl-Knistern zwischen den Tracks.

Erschienen sind im einzelnen:

Nina Hagen: "Nina Hagen Band" (1978) und "Unbehagen" (1979)

Spliff: "85555" (Frühjahr 1982) und Herzlichen Glückwunsch (Herbst 1982)

Falco: Junge Roemer (1984) und "Falco 3" (1985)

Guano Apes: "Don’t Give Me Names" (2000) und "Walking On a Thin Line" (2003)

Oomph: "Wahrheit oder Pflicht" (2004) und "GlaubeLiebeTod" (2006)

Witt: "Bayreuth Eins" (1998) und "Bayreuth Zwei" (2000)

Selig: "Selig" (1994) und "Hier" (1995)

Running Wild: "The Rivalry" (1998) und "Victory" (2000)

Apocalyptica: "Worlds Collide" (2007) und "7th Symphony" (2010)

FAR Corporation: "Division One" (1985) und "Solitude" (1994)

Lake: "Lake" (1976) und "Lake II" (1978)