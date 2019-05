Edgar Nemschok

Herzfelde (MOZ) Die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga (Staffel Nord) wechselte am 26. Spieltag wieder. Jetzt ist der FSV Blau-Weiß Wriezen II Erster, wobei die Tabelle ein wenig verschoben ist. Der FC Wacker Herzfelde wird sein Heimspiel gegen die SpG Altglietzen/Falkenberg erst am 25. Mai austragen. Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion.