Saisonstart auf der "Carola"

Matthias Henke

Zehdenick Das Schiffermuseum an der Elisabethmühle öffnet wieder seine Pforten. Stadt und Fremdenverkehrsverein Zehdenick denken aber weiter.

Der Vorsitzende des Zehdenicker Fremdenverkehrsvereins, Waldemar Schulz, bringt es beim Pressegespräch am Dienstag schnell auf den Punkt "Wir müssen reagieren", stellt er fest. Der Zustand des Großfinowmaßkahns sei nicht der Beste. Erneuerungs- und Reparaturmaßnahmen stehen an. Der Zahn der Zeit nagt am Material. In diesem Zuge werde auch der Standort beziehungsweise Liegeplatz diskutiert. Bleibt der Kahn am Havelufer neben der Elisabethmühle oder wird er künftig an Land seinen Platz haben? Der Vorteil wäre, der Kahn könnte gut barrierefrei zugänglich gemacht werden. Doch wo er genau hin könnte, das ist derzeit noch in der Schwebe. Anbieten würde sich der Festplatz, so Schulz. Fest stehe, dass es außerhalb der Möglichkeiten liege, das Schiff wieder flott zu machen. Das würde den finanziellen Rahmen sprengen.

Die Ausstellung umfasse viele wunderschöne Exponate, größtenteils im Eigentum der Stadt, aber dennoch müsse auch über eine veränderte Präsentation nachgedacht werden. Womöglich werde man den Exponaten weniger Platz einräumen, stattdessen auf eine visuelle Show setzen und weiteren Raum für Wechselausstellungen reservieren. Vorstellen könne er sich, dass Maschinenraum und Küche leichter von außen wahrnehmbar gemacht werden, so Schulz weiter. "Das sind alles Dinge, die uns im Kopf herumgehen. Auch in der Runde der Fraktionsvorsitzenden wurde das besprochen", sagt er. Vor etwa zwei Monaten sei eine Arbeitsgruppe gebildet worden, die sich des Themas intensiv annehmen soll. Gleichwohl wolle man auf die Expertise von mit dem Thema vertrauten Bürgern nicht verzichten. Ein Kriterium für einen neuen Standort sei die Sichtbarkeit von weitem und das Vorhandensein von Parkplätzen. Das sei am jetzigen Standort etwas schwierig. In der aktuellen Saison werde noch nach altbewährtem Muster verfahren. "Nächstes Jahr sollten wir aber einen Plan haben, wie wir weiter verfahren", betont Schulz.

Ebenfalls eine Standortveränderung bahnt sich indes für die Touristinformation an. Für den avisierten Umzug auf das Grundstück Berliner Straße 27 habe zumindest das Bauamt bereits signalisiert, dass dem nichts entgegenstehen würde. Die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus werde von Denkmalschutzauflagen erschwert, weshalb eine Alternative gesucht werde, die modernen Ansprüchen genüge. So könnten am neuen Standort besser regionale Produkte präsentiert werden und auch Künstlern eventuell Ausstellungsmöglichkeiten geboten werden.

Der Großfinowmaßkahn "Carola" aus dem Baujahr 1916 liegt am Bollwerk der Elisabethmühle an der Schleusenstraße in Zehdenick. Es ist bis 13. Oktober jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder zwischen drei und 14 Jahren einen Euro, alle Älteren zahlen 2,50 Euro. Eine Familienkarte (gültig für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) gibt es zum Preis von sechs Euro.