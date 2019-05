Historiker wirbt für Migration

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Um das Thema Migration dreht sich eine Veranstaltung am kommenden Sonntag in der Fürstenberger Alten Reederei. Denn zu Gast ist ein Fachmann auf diesem Gebiet: Historiker Jan Plamper wird auf Einladung des Vereins Brückenschlag und mit Unterstützung der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung aus seinem Buch "Das neue Wir" Passagen lesen und mit den Gästen diskutieren. Immerhin seien "jahrhundertelang Deutsche ausgewandert, um überleben zu können – besonders nach Amerika", heißt es dazu in einer Ankündigung. Sie bangten um einen Platz für die Überfahrt, lebten in Lagern unter unwürdigen Bedingungen, wurden begafft und beschimpft. Heute wanderten Menschen aus vielen Ländern nach Deutschland ein. Plamper erzählt beide Geschichten und lässt seine Leser große Ähnlichkeiten entdecken. "Denn so wie Deutsche das wirtschaftliche und kulturelle Leben in den USA wesentlich mitgeprägt haben, taten es in unserem Land seit 1945 die schlesischen Vertriebenen, die Gastarbeiter aus Italien und der Türkei, die DDR-Vertragsarbeiter aus Mosambik und Vietnam, die Aussiedler aus der Sowjetunion und die Flüchtlinge aus vielen wei­teren Ländern." Der Eintritt ist frei, Beginn um 16 Uhr.