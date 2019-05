Chef bewahrt Mitarbeiter vor Gefängnis

OGA

Bötzow (MOZ) Ein Firmenchef hat am Mittwoch einen seiner Mitarbeiter vor einer Gefängnisstrafe von 25 Tagen bewahrt.

Gegen den 53-jährigen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Neuruppin vor, weil er eine Strafe in Höhe von 375 Euro wegen Trunkenheit im Straßenverkehr nicht bezahlt hatte. Die Polizei traf den Gesuchten am Mittwochmorgen in Bötzow an. Allerdings konnte er die geforderte Strafe nicht aufbringen. Ihm drohte deshalb eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen.

Das Problem löste sein Arbeitgeber, der zur Polizeiinspektion fuhr und die Summe beglich. Die Gefängnisstrafe wurde dadurch abgewendet.