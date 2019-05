Zeitzeugen gesucht!

Brandenburg/Hamburg Die Doclights realisiert Dokumentationen über verschiedene zeitliche Abschnitte unseres Landes, auch über die Geschichte der DDR. In der beliebten Reihe "DDR mobil" des Senders ZDFinfo werden die Geschichte der DDR-Autos, Traktoren, LKWs, Busse, der Interflug und Deutschen Reichsbahn gezeigt. Dabei soll einem breiten Publikum diese Zeit erlebbar gemacht werden. Im neuen Projekt für den Dokumentations-Sender ZDFinfo soll ein Film über die Kampfgruppen der DDR entstehen. Die Kampfgruppen bildeten eine große militärische Einheit und erfassten immerhin über 200.000 Angehörige. Die Macher dieser Sendung sind in der DDR aufgewachsen und haben diese Zeit erlebt. "Wir wollen die Geschichte und die Bedeutung dieser militärischen Kraft authentisch zeigen. Dazu suchen wir Sie. Erzählen Sie uns Ihre Erlebnisse mit den Kampfgruppen. Waren Sie Kämpfer oder Familienangehöriger von Kämpfern? War Ihr Ehemann oder Ihr Vater bei den Kampfgruppen? Wir suchen interessante Geschichten über die Geschichte dieser militärischen Einheit. Schildern Sie uns Ihre Erlebnisse dieses interessanten Zeitabschnittes unserer Geschichte", so Andreas Vennewald von Doclights. Interessierte melden sich per Mail unter kampfgruppe@doclights.de oder telefonisch unter 040/66884292