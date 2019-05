Diebe haben weiter Renault im Visier

OGA

Oranienburg (MOZ) Erneut haben Diebe Teile von einem Renault-Transporter abgebaut. Diesmal traf es ein Autohaus in Oranienburg.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Unbekannte von einem am Autohaus an der Chausseestraße stehenden Renault-Transporter vom Typ "Master" den Katalysator abgebaut und gestohlen. Der Diebstahl wurde am Mittwoch bemerkt. Die Tat könnte aber schon im Zeitraum ab Mitte März verübt worden sein, so die Polizei.

Erst vor einigen Tagen war ein ähnlicher Fall in Birkenwerder angezeigt worden. Dort hatten Diebe fünf von gleichen Modellen, die vor einem Autohaus standen, die Dieselpartikelfilter gestohlen. Die Kripo prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.