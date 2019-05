Bombensucher nehmen sich die nächste Straße vor

OGA

Oranienburg (MOZ) Die systematische Bombensuche in Oranienburg geht weiter. Ab kommender Woche wird die Freienwalder Straße sind die Kampfmittelspezialisten in der Freienwalder Straße im Einsatz.

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, wird die Freienwalder Straße ab 20. Mai im Bereich zwischen Strelitzer und Greifswalder Straße abgesucht. Als Verfahren der Kampfmittelsuche kommt das Bohrlochradarverfahren zum Einsatz. "Das heißt, dass die Bohrungen ausschließlich in den Gehwegen stattfinden, der Fahrbahnbereich aber dennoch mit im Radar ist, also ebenfalls automatisch mit abgesucht werden kann", erklärte Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer.

Für die Arbeiten wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, so dass die Gehwege abschnittsweise gesperrt sein werden. Fußgänger und Radfahrer müssen an dieser Stelle jeweils die Straßenseite wechseln. An Grundstückszufahrten kann es nach Auskunft aus dem Rathaus vorübergehend zu Einschränkungen kommen, der Straßenverkehr sei jedoch nicht betroffen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juni andauern.

Bereits im vergangenen Jahr wurde in der Freienwalder Straße die Gehwege und die Fahrbahn im Abschnitt zwischen Prenzlauer Straße und Greifswalder Straße abgesucht. Dort waren keine Kampfmittel gefunden worden.