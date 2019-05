Lothar Bathe (82) wird Weltmeister im Duathlon

Marco Fiedler

Hennigsdorf Lothar Bathe, der erfolgreichste Athlet des SV Stahl Hennigsdorf, war einmal mehr auf Reisen. Und wie so oft ziemlich erfolgreich. Bathe startet mit 82 Jahren in der Altersklasse M80 und ist der zweitälteste aktive Leicht- und Triathlet der Abteilung Leichtathletik beim SV Stahl.

Weltmeisterschaft im Duathlon

In Nord-Spanien war Bathe bei den Weltmeisterschaften im Duathlon am Start. Dabei wagte er sich auf die Sprintdistanz (5 km Lauf, 20 km Rad, 2,5 km Lauf). Der Brite George Black lief dem Hennisdorfer auf den ersten 5 000 Metern um 56 Sekunden davon und schien nicht mehr schlagbar zu sein. Auf dem Rad zeigte sich bei Bathe dann aber die große Erfahrung aus nationalen und internationalen Wettkämpfen. Er fuhr einen Vorsprung von mehr als zwei Minuten heraus. Und auch der zweite Wechsel klappte hervorragend. Der Stahl-Athlet verteidigte am Ende mit einem Vorsprung von 1:39 Minuten den Weltmeistertitel im Sprint.

Meister aller Klassen

Beim Wettkampf "Meister aller Klassen" sucht der PSB 24 die Sieger auf der für den Kopf härtesten olympischen Distanz – den magischen 25 Runden. Durch Multiplikation mit den mathematisch korrekten und international anerkannten Altersfaktoren wird dabei die schnellste Zeit altersklassenunabhängig über die 10 000 Meter gesucht. Und Lothar Bathe holte erneut Gold. Es war sein dritter Titel in Folge.