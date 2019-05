MOZ

Schöneiche (MOZ) Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwochnachmittag einen Einbrecher auf frischer Tat in Schöneiche beobachtet. Der Mann flüchtete gerade aus einem Einfamilienhaus in der Brandenburgischen Straße, so die Polizei.

Die alarmierten Beamten machten sich auf die Suche. Sie konnten den Täter in der Karl-Marx-Straße trotz Widerstandes festnehmen. Der polizeibekannte Tunesier (19) hatte Drogen bei sich und verfügt über keinen festen Wohnsitz. Die Ausländerbehörde in NRW hatte ihn bereits zur Abschiebung ausgeschrieben.