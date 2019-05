Fürstenberg-Spende für kleine Philosophen

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Statt Blumen und Geschenke wünschte sich die Rathenowerin Ursula Fürstenberg von ihren Geburtstagsgästen eine Spende für die Zukunft der Stadt - die Kinder. Ihren 90. konnte die rüstige Seniorin bereits im März feiern - nun übergab sie an den Förderverein der Kita Kleine Philosophen die gesammelten Spenden - 900 Euro sind zusammen gekommen. "In unserer Kinderkonferenz besprechen wir gemeinsam, was wir mit dem Geld machen können", sagt Carola Liedtke, Leiterin der Einrichtung und Vorstandsmitglied des Vereins. Ein Mal in der Woche können die Kinder direkt mitbestimmen und an den Abläufen der Kita teilhaben. "Wir brauchen immer Rückzugsmöglichkeiten für unsere Kinder. Zudem wollen wir unseren Experimentierraum umgestalten und zeitgemäß ausstatten", so Liedtke. Bei solchen Vorhaben und Projekten erhält die Kita Kleine Philosophen Unterstützung vom Förderverein, der für das jüngste Projekt "Bewegung" neue Geräte finanzierte. Aber auch bei Kitafesten und den Abschlussfahrten der Einschüler greift der Förderverein tatkräftig der Einrichtung unter die "Arme".