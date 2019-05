HGA

Velten (MOZ) Telefonbetrüger haben am Mittwoch versucht, einen 66-jährigen Mann aus Velten übers Ohr zu hauen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochvormittag von einem angeblichen Unternehmen angerufen worden, dass ihm einen Gewinn in Aussicht stellten, wenn er zuvor Guthabenkarten erwerbe und diese einem Boten übergebe.

Der Mann erkannte allerdings den Betrugsversuch und informierte die Polizei. Eine Strafanzeige wegen versuchten Betruges wurde aufgenommen.