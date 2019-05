OB René Wilke und AfD-Chef Wilko Möller streiten vor Gericht

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In der Regel begegnen sich beide wenn, dann auf kommunalpolitischer Bühne. Am Donnerstag aber fanden sich Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) und der AfD-Stadtverordnete Wilko Möller in Saal 303 des Landgerichts wieder – sie würdigten sich keines Blickes.

In dem Rechtsstreit geht es um ein Foto, das der Bundespolizist im Mai 2017 auf Facebook veröffentlichte. Es zeigt ihn in seiner Zeit beim Bundesgrenzschutz mit Gewehr und Stahlhelm, dazu schrieb er: "Klagt nicht, kämpft!" Bei Stadt- und Landespolitikern sorgte das für große Empörung. René Wilke, damals noch Landtagsabgeordneter, kommentierte auf Twitter: "Wilko Möller, AfD-Stadtverordneter in Ffo und Beamter der Bundespolizei mit Waffe und Wehrmachts-Spruch auf seinem FB-Profil. Noch Fragen?"

Kurz darauf strengte die Bundespolizei auch ein Disziplinarverfahren gegen Möller in der Sache an; es wurde später eingestellt. Mitte 2018 reichte Möller dann eine Klage auf Unterlassung gegen den wenige Wochen zuvor gewählten OB ein. Der AfD-Politiker sieht sich in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt und will, dass Wilke die Behauptung, es handele sich um einen Wehrmachts-Spruch, löschen lässt.

This browser does not support the video element. Video Prozess um Facebook-Foto Videothek öffnen

Fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung kam es nun zur Güteverhandlung, in der sich beide Seiten – wie erwartet – nicht einigen konnten. Richterin Jansen führte aus, dass, wer auf die politische Meinungsbildung Einfluss nehmen wolle, mit Kritik, auch polemischer, leben müsse. Allerdings dürften keine zweifelsfrei unwahren Tatsachenbehauptungen verbreitet werden. Dass in diesem Fall jedoch eine Unwahrheit zweifelsfrei feststehe, "kann nicht festgestellt werden", merkte die Richterin an.

Ob der Spruch bei der Wehrmacht Verwendung fand, ist umstritten. "Ein Beleg dafür wäre ein historisches Dokument", erklärte Christoph Schmischke vor Gericht. Doch solche Belege habe die Gegenseite nicht vorlegen können. Der Rechtsanwalt arbeitet für die Medienrechtskanzlei Höcker – zu deren prominentesten Mandaten auch der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan gehört – und er vertritt Möller. Schmischke betonte: "Es gibt keinen Wehrmachts-Bezug."

Rechtsanwalt Sven Hornauf verwies für OB René Wilke seinerseits auf eine Reihe von Belegen und Recherchen von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und in Medien, die eben einen solchen Bezug nahelegen. So soll "Klagt nicht, kämpft!" unter anderem Wahlspruch einer Wehrmachtseinheit mit dem Namen "Brandenburger" gewesen sein. Unabhängig davon habe Möller eine solche Zuordnung geradezu herausgefordert. Die Äußerungen der beiden Politiker seien außerdem vor allem im politischen Diskurs zu sehen, so Hornauf. Im Mai 2017 standen die Bundestagswahlen bevor. Ein Jahr später, kurz nach den OB-Wahlen, die Möller verlor, kam die Unterlassungsklage. Hornauf vermutet, dass Möller das Verfahren für politische Meinungsmache missbrauche. Doch "Politik gehört nicht vor Gericht", kritisierte er.

Wilko Möller versteht das Foto als Kommentar zur Debatte um den früheren FDP-Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel, der mit einem ähnlichen Facebook-Eintrag wenige Tage zuvor ähnlich viel Kritik provoziert hatte. Außerdem sei es ihm um eine bessere Ausrüstung für die Bundespolizei gegangen. "Ich hatte nie die Absicht, mit der Wehrmacht in Verbindung gebracht zu werden", so der AfD-Stadtpolitiker – daher habe er ja auch extra auf eine Frakturschrift verzichtet.

Ein Urteil soll am 6. Juni gesprochen werden.