Vor Ungeziefer erschreckt – Autofahrer kracht in Bushaltestelle

OGA

Schwante (MOZ) In eine Bushaltestelle ist ein 50-jähriger Autofahrer am Mittwoch in der Schwantener Dorfstraße gekracht. Er wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Oranienburger gab nach Polizeiangaben später an, sich durch im Fahrzeug krabbelndes Ungeziefer erschreckt zu haben. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Bötzow riss der Autofahrer noch eine Straßenlaterne und ein Bushaltestellenschild um, bevor er in das Wartehäuschen fuhr. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehren aus Bötzow und Vehlefanz wurden die Unfallstelle gesichert, auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen und die Batterie des Fahrzeuges abgeklemmt.