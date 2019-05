CDU-Gemeindevertreter Enkelmann abgestraft

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Frank Enkelmann, CDU-Vorsitzender in Panketal und Mitglied der CDU-Fraktion in der Gemeindevertretung, versteht die Welt nicht mehr. Er soll ein Ordnungsgeld bezahlen. Was war geschehen?

Auf der März-Sitzung der Panketaler Gemeindevertreter ging es im nicht öffentlichen Teil der Sitzung um einen Auftrag für die Verplombung von Gartenwasserzählern in der Gemeinde. Bisher durfte das auch der 59-jährige Frank Enkelmann, selbst Klempner, mit seiner Firma Bollensdorf-Enkelmann GmbH ausführen. "Wir sind gut 16 Installateure aus dem Ort, die das in den vergangenen Jahren durften", sagt Firmeninhaber Enkelmann. Dennoch diskutierte er mit über den Auftrag, den der Eigenbetrieb Panketal wieder an eine einzige Firma übergeben wollte, einen Betrieb aus der Region. Enkelmann stimmte dagegen. "Meine Firma stand nicht auf der Bieterliste, ich habe mir nichts dabei gedacht", sagt Frank Enkelmann rückblickend.

Dass er sich damit viel Ärger einhandeln würde, war ihm nach eigenem Bekunden nicht bewusst. Denn die Verwaltung, vornehmlich Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD), wollte dafür nun in der Sitzung vom Dienstag ein Ordnungsgeld von 200 Euro verhängen. Als Strafe dafür, dass Enkelmann seine Befangenheit nicht angezeigt und damit die Pflichten eines Gemeindevertreters verletzt hatte. Bis zu 1200 Euro Strafe sind möglich, wenn der Verdacht einer Pflichtverletzung besteht.

Der Streit soll heftig über alle Fraktionen hinweg gewesen sein, wie verschiedene Gemeindevertreter berichten. Karl-Heinz Fittkau, CDU-Fraktionsvorsitzender, machte dann den Vorschlag, Enkelmann zunächst einmal anzuhören. Dem folgte die Mehrheit. Das sei bisher nicht geschehen. Auch habe der Bürgermeister keine Rücksprache mit Frank Enkelmann gehalten, sagte dieser.

Beide – Frank Enkelmann für die CDU und Maximilian Wonke für die SPD – stehen im Kommunalwahlkampf in Panketal und treten am 26. Mai als Kandidaten ihrer Parteien an. Enkelmann: "Ich werde das Ganze meinem Rechtsanwalt übergeben. Ich habe keinen Auftrag erhalten."