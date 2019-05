Sandra Euent

Elstal (MOZ) Ab dem 25. Mai lockt mit"Plansch!" der zweite Teil von Karls Wassererlebniswelt nach Elstal. Seit April sorgt bereits das "Sause-Land" mit seinen Fahrgeschäften für Spaß – am 25. Mai eröffnet der zweite Teil der Wassererlebniswelt, das "Plansch!". So gesellen sich zu Wasserkarussell "Löffel-Jet", der Bootsrutsche "Erdbeer-Drop" oder der Erdbeerkörbchenfähre nun Europas größte aufblasbare Wasserrutsche sowie ein großes Plansch-Becken mit Tretbooten. Abkühlung an heißen Sommertagen garantiert.

Gaumenfreuden verspricht der Imbiss "tutti-fritti" genossen werden, der gleich neben Karlchens neuer Show-Bühne und dem Plansch-Shop zu finden ist. Ein neuer Sanitärbereich im Karls typischen Upcycling-Stil macht die Wassererlebniswelt komplett.

Der Eintritt ins "Plansch!" kostet 4,50 Euro pro Tag – die Nutzung der Tretboote ist inklusive. Für die Fahrgeschäfte des "Sause-Lands" werden drei Euro (Löffel-Jet) beziehungsweise zwei Euro (Erdbeer-Drop) je Fahrt fällig. Tages- und Jahreskarteninhaber erleben alle kostenpflichtigen Attraktionen kostenlos. Weitere Informationen gibt es auf www.karls.de.