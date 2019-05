Vier Aufnahmen, vier Schicksale

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Diana Pilz spielt mit ihrer acht Monate alten Tochter Anastasia im Park am Weidendamm. Ein glückliches, lachendes Duo. Lena Settke steht mit ihrem Mann und ihren Zwillingen (5) am Grab ihres Sohnes. Sie hat ihn während der Schwangerschaft, in der neunten Woche, verloren. Sein Herz hatte im Mutterleib aufgehört zu schlagen. Ronny Bahr zeigt die Hand seines jüngsten Sohnes. Mit einer Blume. Seine Kinder leben seit der Scheidung bei der Mutter. Eine Trennungsfamilie. Familie Mehülow aus Kasachstan und Russland hat sich in der Küche versammelt. Gemeinsam werden Pelmeni gekocht.

Vier berührende Aufnahmen, vier ganz unterschiedliche Schicksale. Vier Facetten Eberswalder Familienalltags. Von traurig und schmerzhaft bis glücklich. Die Fotos sind neben sieben weiteren im Rahmen des Wettbewerbs "Familie? Das sind wir alle!" zur 5. Eberswalder Familien eingegangen. Am Mittwochabend wurden die Arbeiten in der Stadtbibliothek präsentiert. Und prämiert. Die Jury unter Leitung von Katrin Forster-König, Referentin für Familie im Rathaus, hat sie alle zu Gewinnern gekürt. "Ohne ein Ranking", so die Koordinatorin. Jedes Foto spreche für sich, sei auf seine Art bewegend. Und bilde Eberswalder Familienleben ab. Als große Hürde beim Wettbewerb habe sich, so Forster-König, die neue Datenschutzgrundverordnung erwiesen. Die strengen Regeln zur Veröffentlichung hätten doch einige abgehalten, sich zu beteiligen.

Alle Teilnehmer Gewinner

Lena Settke indes war es ein tiefes Bedürfnis, das Thema Sternenkinder in den öffentlichen Fokus zu rücken. "Ich dachte bei dem Aufruf zu ,Familie? Das wir alle!’ sofort: Ja, das ist genau unser Thema", so die Mutter, die in zehn Wochen ihr viertes Kind erwartet. Zuvor könnte es vielleicht noch mal mit der Familie in den Zoo gehen. Denn Settkes haben – neben einem Taschengeld – eine Eintrittskarte für den Tierpark als Preis erhalten. Sara Maria und Salome Mirjam freuen sich schon auf den Besuch. Und es ist auch klar, wohin der Weg sie führen wird: zu ihren Lieblingstieren, den Pinguinen, den Waschbären und den Affen.

Getreu dem Motto "Musik und Tanz verbinden" wird die Familienwoche heute mit einem Salsa-Nachmittag bzw. Abend fortgesetzt. Ab 17 Uhr erklingen auf dem Marktplatz lateinamerikanische Rhythmen. Und zum Abschluss der Woche gibt es die angekündigte Überraschung: freien Eintritt in den Familiengarten für alle Eberswalder. Der Spaß an der neuen Matschstrecke ist selbstverständlich inklusive.