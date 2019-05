Line-Dance-Flashmob beim Stadtfest

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Schlagersängerin Denise Blum hat zu einem Line-Dance-Flashmob beim Fürstenwalder Stadtfest aufgerufen. Er soll zum Song "Mama Maria" getanzt werden und zu Beginn ihres Auftritts, am Sonntag, 11 Uhr, auf dem Marktplatz stattfinden. "Wir haben den Aufruf in Facebook-Gruppen in Beeskow, Eisenhüttenstadt, Frankfurt, Seelow und Strausberg gepostet", sagt Sybille Schydlo, Mutter und Managerin der Sängerin.

Der Tanz gehe dreieinhalb Minuten und gehöre zu den ersten Schrittfolgen, die Line-Dancer erlernen. Auch das Publikum könne relativ leicht mitmachen. Ein Flashmob ist ein kurzer, scheinbar spontanen Menschenauflauf, bei dem sich die Teilnehmer nicht kennen, aber etwas ungewöhnliches zusammen tun. Für das Stadtfest ist es nicht die erste Einladung zum gemeinsamen Tanzen. 2017 lautete das Motto dafür "We are Family".

Denise Blum ist mit Fürstenwalde eng verbunden. Die 27-Jährige sei in der Stadt aufgewachsen, arbeite in Eisenhüttenstadt als Lehrerin, lebe aktuell in Frankfurt und wolle aber in ihre Heimatstadt zurückziehen, sagt ihre Mutter.