Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) und die Ruppiner Kliniken haben am Donnerstag ein neues Lehr- und Forschungsgebäude auf dem Krankenhausareal eröffnet. Das Haus D, in das die Kliniken rund sieben Millionen Euro für die Sanierung investiert haben, ist damit auch gleichzeitig das Herzstück der Universität. Denn neben den Räumen für die Ausbildung der Mediziner und Psychologen hat dort die Hochschulleitung ihren Sitz. Vorlesungen, Forschung und Hochschulleitung waren bisher auf verschiedene Standorte in der Klinik und in der Stadt verteilt.

Laut Dr. Gunnar Pietzner, kaufmännischer Geschäftsführer der Ruppiner Kliniken, ist das Projekt für sein Haus durchaus eine neue Herausforderung gewesen. Denn bislang hatten die Kliniken Gebäude für die medizinische Versorgung geplant und gebaut, aber nicht für Forschung und Lehre. Dafür gibt es nun aber Platz auf vier Etagen und mehr als 3 400 Quadratmetern Fläche. Nach dem Dafürhalten von MHB-Präsident Prof. Dr. Edmund Neugebauer trage dieses Haus zu einem neuen Wir-Gefühl bei. "Es ist auch ein deutliches Signal dafür, dass wir an die Sache glauben", sagte er. Mit diesem Haus werde auch ein Grundstein für eine gute Zukunft, eine gute Ausbildung und eine gute medizinische Versorgung im Land Brandenburg gelegt, sagte Neugebauer. Geschäftsführer Pietzner richtet vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung eine medizinische Fakultät in Cottbus plant, einen Appell in Richtung Potsdam: "Brandenburg ist größer als die Lausitz. Strukturelle Entwicklung muss auch in anderen Teilen des Landes stattfinden." Neugebauer forderte für die MHB sogar eine Direktfinanzierung von Seiten des Landes.

Die MHB, die aktuell 400 Studierende zählt, hat sich für die Zukunft viel vorgenommen. Sie möchte die Anzahl der Medizin-Studienplätze von 48 auf 96 erhöhen. Zudem soll eine neue Fakultät mit einem Master-Studiengang in Versorgungsforschung eröffnet werden.