Yachtklub Fürstenberg am Gardasee abermals erfolgreich

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Ganz schön hoch können die Wellen des Gardasees in Norditalien sein. Vor allem im unruhigen Frühjahr. Dennoch haben die Nachwuchssportler des Yachtklubs in Fürstenberg erfolgreich an der Großregatta auf dem legendären See teilgenommen.

Sebastian Brummundt, Trainer des jungen Teams, und Karl-Heinz Schwinge, Zweiter Vorsitzender des Fürstenberger Traditionsvereins zeigen sich begeistert. Als andere Familien und deren Kinder auch in der Wasserstadt Spaß beim Ostereier suchen hatten, engagierten sich die jungen Leute in ihren Segelbooten und sammelten wichtige Erfahrungen. "Wir waren eine große Truppe", betont Schwinge. Mehrere Open BIC-Boote (neuerdings Open Skiff) und vier Optimisten mischten in dem großen Starterfeld mit mehr als 1 000 Booten aus zahlreichen Ländern mit. Auch vom Landesverband Brandenburg waren Segler dabei, so Brummundt. "Sehr zufrieden können wir mit den Ergebnissen sein, vor allem aber erfreulich war erneut das Engagement der Eltern", merkt der stellvertretende Vorsitzende an. "Ohne sie würde ein solches Vorhaben gar nicht funktionieren", betont Schwinge. Sogar Ostereier wurden für die Kleinen versteckt, von ihnen gesucht und entdeckt. Auf einem Campingkocher wurde zur Überraschung der Beteiligten ein Hefezopf zubereitet.

Zwei Wochen lang dauerte das Abenteuer der Yachtklub-Equipe am Lake Garda Meeting mit Aufenthalt in Riva del Garda. Von dort aus ging es schnurstracks zum Röblinsee in Fürstenberg. Anlässlich des Tages der Vereine präsentierte sich der Yachtklub bei dem turbulenten Fest. Wobei ein weiteres Team an diesem Wochenende an der Kinder- und Jugendregatta in Potsdam teilnahm.

Auf den Lorbeeren ausruhen? Keinesfalls, betont Sebastian Brummundt. Schlag auf Schlag gehe es in den kommenden Wochen weiter: Die Deutschen Meisterschaften stehen auf dem Programm. Der Yachtklub nimmt wieder teil, und zwar bei den A-Seglern, also den leistungsstarken Nachwuchssportlern, und mit Open Skiff-Piloten. Und seit dem gestrigen Donnerstag wird dafür auf dem Schwedtsee ausgiebig geübt. Mit dabei interessierte Sportler aus dem ganzen Nordkreis und Lindow – und das unter Aufsicht des Kadertrainers des Landes.