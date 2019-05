Neue Wege gesucht

Ellen Werner

Buckow (MOZ) Das Schlusswort übernimmt Steffen "Schortie" Scheumann mit der Trompete. Ein paar Takte der "Ode an die Freude", die Europa-Hymne, lässt der kulturell vielseitig tätige Schauspieler erklingen. Eine Erinnerung auch an den Anlass der Veranstaltung – die Kommunalwahl, die mit der Europawahl zusammenfällt.

Eigentlich ist am Mittwochabend in der Kulturscheune Buckow noch geplant, all das auszuwerten, was die Barnimer Kandidaten und Wähler – diese überwiegend im Seniorenalter – zuvor an Thementischen besprochen haben. Doch unter den "Götterfunken" verläuft sich ein Großteil des Publikums, vielfach noch in Gespräche vertieft. Zwischen "La Paloma", mit dem Scheumann die Tischrunden eingeläutet hat, und der Freuden-Ode lag eine Stunde konzentrierter Unterhaltung.

Unter dem Titel "Runde Tische zu eckigen Problemen – nachhaltige und regionale Lösungen für ein gutes Leben im ländlichen Raum" hatten der Paritätische Wohlfahrtsverband Brandenburg und seine Bezirksgruppe demokratische Parteien, Kandidaten aus dem Landkreis und über die Seniorenverbände auch sonstige interessierte Barnimer eingeladen. Vor allem das Thema Pflege stand so im Fokus. Auf der Gästeliste vor Ort tragen sich 44 Barnimer ein, darunter elf, die zum Teil schon jetzt, vor allem aber künftig in Kreis-, Stadt- oder Dorfparlamenten mitmischen wollen. Von den Bündnisgrünen, der Bürgerfraktion Barnim, den Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler, der FDP ist jemand da, zudem der Eberswalder Einzelkandidat Carsten Zinn. Mit je drei Leuten sind SPD und Linke vertreten.

Angesetzt haben die Paritätischen eine Dialogveranstaltung – ein Format für Wahlforen, das bundesweit im Trend, im Oberbarnim aber noch wenig erprobt ist. Hier sind die Politiker nicht die Experten vom Podium. Mitarbeit ist von allen Teilnehmern gleichermaßen gefordert. Drei Vorträge von den Veranstaltern gibt es vorab, u.a. zur Finanzierung von Pflege und um den Pflegebedarf im Landkreis.

2448 Fachkräfte mehr als bisher braucht die Pflege im Barnim laut Prognose bis zum Jahr 2040. "Das schaffen wir nicht, das geht nicht", sagt nicht nur Dunja Schwarz-Fink vom Regionalbüro der Paritätischen Barnim/Uckermark. "Wir brauchen andere Wege", stellt sie fest. "Wir müssen es schaffen, dass Leute länger in ihrer Häuslichkeit bleiben." Wie das gehen kann? Das wird an drei Tischen diskutiert: Mobilität, Soziale Teilhabe und Vorsorge/Beratung sind die Schwerpunkte.

Schnell wird dabei klar, dass die Kandidaten ähnlich viele Fragen haben wie die anderen Gäste. "Ist es wirklich so sozial, die Menschen so lange wie möglich zuhause zu behalten – oder ist es nicht finanziell aufgedrängt?", stellt Steffi Schneemilch (SPD) in den Raum. "Mich interessiert – wie können wir das Zusammenleben anders organisieren, mit mehreren Generationen?", fragt Helga Thomé (Bündnis 90/Die Grünen).

Einen Lösungsansatz nennt Lutz Kupitz (Linke): Es sollten Programme für den ländlichen Raum aufgelegt werden, die Kommunen selbst entscheiden lassen, was sie brauchen. Fragen aber gibt es am Ende auf allen Seiten mehr als Antworten. Aus der Runde zur Mobilität hält Moderatorin Annette Ruhtz etwa fest, dass Bürgerbus-Vorhaben in den Gemeinden nicht umsetzbar sind. Geld und Personal fehlen. "Es müssen andere Lösungen gefunden werden", dafür brauche es die direkte Beteiligung von Senioren, sagt die Geschäftsführerin der Bildungseinrichtung Buckow und Gastgeberin des Abends.

Die Thementische gewechselt, wie von den Veranstaltern angeregt, hat am Ende keiner. Gabi Jaschke vom Paritätischen Landesverband sieht darin auch das Bedürfnis, an den Themen wirklich dranzubleiben. "Es gibt offenbar ein großes Interesse, sich zu engagieren."