Plätze für 300 Camper an der Spree

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Raus aus der Stadt und umgeben von Wald und Wiese das Wohnmobil parken, dort Ruhe und Natur genießen – ginge es nach Stadtforstdirektor Thomas Weber, wäre das in Fürstenwalde bald möglich. Im Revier Kleine Tränke, 300 Meter nordöstlich der Rauenschen Ziegelei, soll in Spreenähe ein Wohnmobilpark mit 300 Stellplätzen und entsprechender Infrastruktur entstehen.

Rücksicht auf Tiere

"Die faunistische Untersuchung der Fläche hat ein geringes Konfliktpotenzial ergeben", sagte Weber im Stadtentwicklungsausschuss. Im vergangenen Jahr hatte das vom Stadtforst beauftragte Büro Fugmann Janotta Partner in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises die Vorkommen verschiedener Arten erfasst. Aus der Untersuchung habe sich eine geringe Bedeutung der Fläche für Libellen und Amphibien, eine mittlere Bedeutung für Brutvögel, Fledermäuse und Reptilien und eine große Bedeutung des nördlichen Bereiches für Brutvögel und Fledermäuse ergeben. Das nördliche Waldgebiet sowie der spreenahe, zum FFH-Gebiet Spree zählende Teil sollen nicht Bestandteil des Wohnmobilparks werden.

So schonend wie möglich solle der Wald erschlossen werden, sagte Weber. Dazu müssten weitere Untersuchungen und eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Frühestens im Frühjahr 2021, so der Stadtforstdirektor weiter, könnten die ersten Wohnmobile auf der nach jetziger Planung fünf Hektar großen Fläche stehen. Dafür muss zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden; mindesten 20 000 Euro investiert der Stadtforst dafür. Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses haben dies der Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen.

Zeltplatz für Paddler

So viele Stellplätze wie möglich, so die Vorstellung von Thomas Weber, sollen durch Dauercamper genutzt werden; nach ersten Schätzungen geht er von 90 der geplanten 300 Wohnmobilstellplätze aus. Auch ein Zeltplatz mit Grill-, Küchen- und Sanitärbereich soll auf dem Gelände entstehen. Er richtet sich vor allem an Paddelurlauber. Über einen schmalen Zugang zur Spree sollen sie, nachdem sie ihre Boote an der Anlegestelle festgemacht haben, auf den Zeltplatz gelangen. Camper sollen die Hauptzufahrt zum Platz über die Rudolf-Breitscheid-Straße erreichen. Als Badestelle geeignet ist laut Weber die Försterlake, eine Stelle, an der bis 1945 das städtische Forsthaus Kleine Tränke mit mehreren Wirtschaftsgebäuden stand.