50 Menschen auf Kundgebung vor dem Klubhaus

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Mehr als 50 Menschen versammelten sich am Donnerstagabend auf dem Marktplatz Kremmen. Die Arbeitsgemeinschaft Klubhaus hatte zur Kundgebung geladen. Das Ziel: Das seit Jahren auf Eis liegende Sanierungsvorhaben der oberen Etagen voranbringen. "Wir wollen heute ein Zeichen setzen", sagte Inken Bachnick von der AG.

Von dem alten Glanz vergangener Zeit ist in den oberen Stockwerken nicht viel übrig. Gerade der große Tanzsaal, in dem Generationen Kremmener gefeiert haben, verfällt. Doch die Sanierung kommt nicht voran. Die von der Stadt priorisierte Abarbeitung von Projekten wie dem Kita-Ausbau, dem Neubau einer Wache für die Feuerwehr sowie der Sanierung der Turnhalle stellt die AG nicht in Abrede. "Wir sollten aber auch in den Saal Bewegung bringen", so Inken Bachnick. Er und das gesamte Klubhaus seien ein Kleinod im Herzen der Stadt.

2012 wurde das Dach saniert, ein Jahr später die Fassade. Fenster wurden ausgetauscht. "Für den Saal war es da schon zu spät", sagte Simone Bamberg, ebenfalls in der AG aktiv, über eine verpasste Sanierungschance. Wegen folgender Feuchtigkeitsschäden müsse nun noch mehr Geld investiert werden. Der Schritt, das Haus mit der Bäckerei zu beleben, könne nur ein erster gewesen sein.

Die Stadt hat investiert. Wie Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) vor Ort sagte, sind insgesamt 1,23 Millionen Euro ins Klubhaus geflossen, davon 690 000 Euro Fördermittel. Er dankte der AG Klubhaus für ihr Engagement. Er bestätigte auch, dass es ein Konzept gebe. "Aber das damalige Parlament fand keine Einigkeit." Zumal die Ergebnisse des studentischen Ideenwettbewerbs zu teuer seien. Eine Realisierung des Siegerprojektes hätte mehr als 2,5 Millionen Euro gekostet. Busse versicherte: "Wir wollen aber weitermachen."

Knackpunkt anfänglicher Sanierungspläne war die alte Bühne. Die sollte verschwinden. Die Kremmener sträubten sich. Aktuelle Pläne seien laut Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) bisher nur mündlich von den Denkmalschutzbehörden abgelehnt worden. "Es liegt kein Schriftstück vor", sagte er. Er forderte auf, das Projekt zum Abschluss zu bringen. Der Wunsch nach einem Bürger- und Kulturzentrum in der Stadt sei groß.