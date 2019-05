Konsens und eigene Akzente

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Podium um Moderator Matthias Luttmer ist weit übersichtlicher als die Kandidatenliste zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung Strausbergs am 26. Mai. Dort stehen zehn Parteien und Wählervereinigungen, hier sitzen gerade mal fünf derzeitige und möglicherweise künftige Kommunalpolitiker: Robert Krause von der FDP, Andreas Fuchs (CDU), Ronny Kühn (Die Linke), Michèle Gregorius-Matthée (SPD) und Steffen Schuster (UfW.Pro Strausberg). Der Kreisvorsitzende Märkisch-Oderland des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Camillo Menzel, begründet die Beschränkung mit Zeitproblemen: "Wenn hier zehn Vertreter säßen und jeder drei Minuten Zeit hat, sich vorzustellen, dann bliebe ja kaum noch Zeit für Fragen." Der AfD wolle man ohnehin kein Forum bieten.

Sachthemen statt Parteilinie

Am schwersten hat es Michèle Gregorius-Matthée auf dem Podium. Sie ist die Einzige ganz ohne Strausberger Kommunalpolitik-Erfahrung, auch eine Hausmacht im Publikum – am zahlreichsten bei der Linken, aber auch von der CDU und der UfW.Pro Strausberg – ist nicht zu entdecken. So schließt sie sich mitunter den Worten ihrer Vorredner an und stützt damit auch Steffen Schusters These, dass in der Kommunalpolitik die Sachthemen und nicht die Parteilinie ausschlaggebend sind. Sie, die 2015 mit ihrer Frau aus Südhessen nach Strausberg zog, weil sie die Stadt schön und lebenswert findet, pendelt jeden Tag zur Arbeit nach Berlin. Ebenso wie Robert Krause, Andreas Fuchs und Ronny Kühn. Nicht überraschend, dass sie sich in der Frage einig sind, dass Strausbergs Pendler einen effizienten öffentlichen Personennahverkehr brauchen, dass die S-Bahn möglichst alle zehn oder 15 Minuten und die Regionalbahn alle halbe Stunde verkehren soll.

Doch bei allem Konsens sind die Kandidaten auch darauf bedacht, ihr Profil zu schärfen und eigene Akzente zu setzen. So begehrt Andreas Fuchs auf eine provokatorische Nachfrage des Moderators auf: "Ich bin ein Konservativer, als Grüner will ich nicht bezeichnet werden. Wir wollen einfach unsere Grüne Stadt am See erhalten." Matthias Luttmer hatte festgestellt, dass sich die Grenzen zwischen den politischen Parteien mitunter verwischen. Und Andreas Fuchs ist als Vorsitzender der Nabu-Ortsgruppe dafür bekannt, um jeden Baum und jede Wiese zu kämpfen, wenn es um Wohnungsneubau geht. Auf diesem Gebiet differenzierte sich das Bild ebenfalls.

Eigenheim als Auslaufmodell?

So proklamierte Ronny Kühn – als persönliche Meinung –, dass Eigenheime als Wohnform eigentlich überholt seien. Steffen Schuster stellte klar: "Die UfW schreibt niemandem vor, wie er wohnen soll. Für uns ist das Einfamilienhaus kein Auslaufmodell, man kann es ökologisch und energieeffizient bauen und darin leben." Die Stadt müsse einen Weg finden, wie beides gehe: Bezahlbares Mieten und umweltverträgliches Bauen von Eigenheimen. Die UfW wolle bauwillige Familien nicht verprellen. Michèle Gregorius-Matthée seitens der SPD bringt das eigene Beispiel: "Ich bin 2015 aus Südhessen mit meiner Frau in ein Eigenheim inStrausberg gezogen, weil es eine Straßenbahn und ein Krankenhaus hier gibt." Aber jetzt sei der Immobilienmarkt leer gefegt, die Kommunalpolitik müsse schauen, wie sie das ökonomisch und ökologisch verträglich ändert.