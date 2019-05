Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Die Abrissarbeiten auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Beeskow haben begonnen. Die Stellplätze werden erneuert.

Nach dem Aufbau werden die Pkw um 90 Grad gedreht abgestellt. Die Firma Hoffmann Erdbau und Abbruch aus Bernau führt den Abriss und den Aufbau aus. Etwa ein Drittel der Parkplatzfläche ist momentan umzäunt.

Es ist außerdem vorgesehen, den Aldi-Markt an diesem Standort einzurichten. In den heutigen Standort von Aldi soll die Deutsche Post einziehen, die schon lange ein größeres Firmengelände in Beeskow sucht.