Die Zeit der Kohle ist vorbei

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Die Fernwärmeerzeugung in Hennigsdorf soll in ein paar Jahren zu 100 Prozent klimaneutral sein. Jetzt wurden die letzten Kohlekessel vom Netz genommen.

Zwei Kohleeimer voll mit Anthrazit, schwarzschimmernden Steinkohlebröckchen, symbolisierten am Donnerstag das Ende der Kohlefeuerung in der Hennigsdorfer Wärmeversorgung. Sie werden von nun an nicht mehr benötigt – im Heizwerk "Nord" in der Fontanesiedlung wurden nach 27 Jahren die drei Kohlekessel außer Betrieb genommen. "Das ist ein besonderer Tag. Unser Ziel ist es, eine klimafreundliche Fernwärme zu erzeugen", sagte Thomas Bethke, Geschäftsführer der Stadtwerke Hennigsdorf.

Der Verzicht auf die Kohleverbrennung stellt dabei nur einen Schritt auf dem Weg hin zur klimaneutralen Wärmeerzeugung dar. Die Strategie der Stadtwerke sieht vor, schrittweise den Anteil der kohlenstoffdioxidfreien Wärmeerzeugung immer weiter zu erhöhen. Derzeit liegt er bei 54 Prozent, erzielt wurde das hauptsächlich durch die Inbetriebnahme des Biomasse-Heizkraftwerks im Jahr 2009 und des Bioerdgas-Blockheizkraftwerks im Jahr 2012. In den kommenden drei Jahren sollen 80 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Das Ziel ist es, bis 2028 die Marke von 100 Prozent zu erreichen und die Wärmeversorgung in Hennigsdorf vollständig auf regenerative Energieträger umzustellen. Thomas Bethke war sich am Donnerstag sicher, dass die Stadtwerke diesen Plan auch umsetzen können. Denn die nächsten Etappenziele stehen schon an.

In gut einem Monat geht das neue Heizhaus "Nord II" an den Start, über das die industrielle Abwärme des Elektrostahlwerks der Riva-Gruppe in das etwa 54 Kilometer lange Fernwärmenetz der Stadt eingespeist wird. "Ab dem Winter kommt die Wärme aus dem Stahlwerk", sagte Bethke. Die industrielle Abwärme sei aber deutlich schwieriger nutzbar, weil sie nicht kontinuierlich verfügbar ist. Daher werden in Zukunft große Wärmespeicher gebaut. Noch in diesem Jahr soll der Bau eines Wärmespeichers mit einem Fassungsvermögen von 1 000 Kubikmetern im Stadtzentrum beginnen, der Bauantrag wurde bereits gestellt. In etwa anderthalb Jahren soll dann noch ein deutlich größerer Speicher von 30 Metern Höhe und einem Fassungsvermögen von insgesamt 22 000 Kubikmetern am Riva-Standort errichtet werden.

Insgesamt investieren die Stadtwerke gut elf Millionen Euro in die Nutzung der industriellen Abwärme – davon gehen rund sieben Millionen Euro an die Abwärme-Auskopplung im Stahlwerk und den Bau des Heizhauses "Nord II", 1,6 Millionen Euro an die Kesselanlage und 2,6 Millionen Euro an die Steuerungstechnik. "Ich gehe davon aus, dass wir mit der Abschaltung dieser Anlage und den Investitionen eine Verbesserung der Lebensbedingungen in Hennigsdorf herbeiführen und deutlich weniger Schadstoffe emittieren", sagte Thomas Bethke vor den nun stillgelegten Kohlekesseln.

4000 Tonnen weniger CO2

"Das ist geradezu ein Meilenstein in der weiteren Entwicklung der Stadt und der Stadtwerke", sagte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD). "Während woanders über den Klimaschutz diskutiert wird, machen wir es einfach. Global mag es nur ein kleiner Schritt sein, für Hennigsdorf ist es ein großer." So zeigte sich Günther beeindruckt davon, dass künftig gut 4 000 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid produziert werden. Durch die Außerbetriebnahme des Heizhauses "Nord" verringere sich zudem der jährliche Schwefeldioxid-Ausstoß um 30 Tonnen, der von Stickoxiden um zehn Tonnen. "Das ist gut für die Bürger unserer Stadt", betonte Günther. Die Stadtwerke setzen für eine klimafreundliche Fernwärmeversorgung auf einen Mix verschiedener Wärmeerzeugungen und Brennstoffe. Neben Erdgas, Biomasse und der Nutzung von industrieller Abwärme soll künftig auch Solarenergie genutzt werden. Neben dem neuen Heizhaus "Nord II" soll ein Solarfeld entstehen. Auch beim Biomasse-Heizkraftwerk gibt es eine Freifläche, die sich für ein Solarfeld eignet. Zudem sollen auch private Nutzer, die Solaranlagen auf ihren Häusern montiert haben, Energie ins Netz einspeisen können.

Mit dem Ende der Kohlefeuerung am Donnerstag hört aber noch nicht die Geschichte des Heizhauses "Nord" auf. Die dortigen Gaskessel bleiben auf alle Fälle noch etwa einen Monat bis zur Einweihung des neuen Heizhauses "Nord II" in Betrieb. Falls es einen besonders kalten Winter mit erhöhtem Wärmebedarf geben sollte, könnten die Kessel aber jederzeit und schnell wieder zugeschaltet werden.