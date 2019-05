Verführerisches Frohlocken

Matthias Haack

Wittenberge (moz) Bei den Jüngsten holte die Goethe-Grundschule Kyritz den fünften Rang, die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt den dritten. Das ist erneut als Achtungssignal zu werten, wie Reinhard Hebekerl sagte. Im vorigen Jahr hatte seine Schulmannschaft den Sprung ins Landesfinale hingelegt, diesmal beinahe wieder.

Genau das war selbstverständlich von den ältesten Mädchen des Evangelischen Gymnasiums erwartet worden. Immerhin hatten sie im Herbst 2018 sogar im Bundesfinale aufgetrumpft. Diesmal, für die meisten Mädchen ist das die fünfte Saison, wurde der erste Verfolger um fast 500 Punkte auf Silber verwiesen. Gänzlich zufrieden gehen das Trainergespann und seine Schützlinge aber nicht aus dem Regionalfinale: Von zweihundert Punkten mehr spricht Michael Landeck, will das Evi in der stärkeren Konkurrenz mithalten. In einer Woche stoßen Bechstein-Gymnasium Erkner (6385), Curie-Gymnasium Ludwigsfelde (6761) und Gymnasium Templin (6432) im Löwenberger Waldstadion ebenso dazu wie der Sieger aus dem Bereich Cottbus, der am Donnerstag nicht feststand. Auch wenn diese Ergebnisse der Gegner frohlocken lassen, warnt Landeck: "Die Ergebnisse aus dem Regionalfinale müssen erstmal bestätigt werden." Aber auch: "Ziel bleibt es für ein Team, das schon im Bundesfinale stand, dieses erneut zu erreichen."

Drei weitere Teams brachte das Evangelische Gymnasium in Wittenberge an den Start. Rang vier und drei wurden es sowie mit den Jungen der WK II sogar Rang zwei. Das überraschte selbst die Trainer, weil eine Reihe von Absagen das Stammteam sprengte. Nur zu sechst konnten Zähler gesammelt werden. Das war ein gewaltiger Kraftakt von Jannis Maruschke, Till Klimaschewski, Tim Wagner, Janek Steinke, Marc Hacker und Robin Neumann.