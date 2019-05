Müdigkeit, viel Verkehr und Stress

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Unfälle zeitgleich am Montag, ein Totalschaden am Dienstag auf der B87, eine Dreier-Karambolage am Mittwoch und Donnerstag – wieder auf der A12 und wieder mit Lkw-Beteiligung. Diese Woche sorgten mehrere verunfallte Brummis für Staus und Sperrungen. "Der gewachsene Güterverkehr begünstigt Crashs", erklärt Bernd Böttcher von der Polizeiinspektion Fürstenwalde. Müdigkeit und das Nichteinhalten der Lenk- und Ruhezeiten führe zu gefährlichem Sekundenschlaf.

Sobald eine Baustelle auf der Autobahn eingerichtet sei, es also Fahrbahnverengungen gebe, steige auch die Unfallgefahr, bestätigt Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost. Die Ermittlungen zu den einzelnen Unfallursachen können sich über Monate hinziehen. Denn an den Zusammenstößen seien häufig ausländische Fahrer beteiligt. "Ihnen muss auch rechtlich Gehör eingeräumt werden", sagt Kriminalhauptkommissarin Cotte-Weiß. Die Fahrer müssen mit aufs nächstgelegene Polizeirevier kommen, erhalten dort einen Dolmetscher und werden angehört. Dazu müssten auch die Gutachten von Kfz-Sachverständigen abgewartet und Unfallfotos ausgewertet werden.