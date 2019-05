Erfahrung gegen Jugend

Ines Weber-Rath

Reitwein (MOZ) Die Wahlberechtigten des Oderbruchdorfes haben am 26. Mai echt die Wahl: Nicht nur, dass für die acht Sitze im Reitweiner Gemeinderat 18 Bewerber kandidieren. Es gibt auch zwei Kandidaten fürs Bürgermeister-Ehrenamt – Amtsinhaber Detlef Schieberle und Herausforderer Paul- Christoph Richert.

Schieberle (63) ist seit einem Jahr amtierender Bürgermeister. "Jetzt habe ich mehr Zeit für das Ehrenamt" sagt der Bundespolizist im Ruhestand, der seit 1998 Reitweiner und seit 2003 Gemeindevertreter ist. "Ich bin im Dorf gut aufgenommen worden. Dafür will ich etwas zurück geben", so der Bewerber, der auf der Liste "Freunde des Sports" antritt.

Schieberle freut sich, dass es im Gemeinderat "wieder ein konstruktives Miteinander gibt" und hofft, dass das so bleibt. "Ich bin kein Allein-Entscheider, stimme mich gern ab", sagt er. Als Aufgabe sieht er die Integration der vielen Neuzuzügler, vom Aussteiger bis Rentner. Die kommunale Selbstverwaltung will Detlef Schieberle dauerhaft sichern, aber eine "größere Verwaltungseinheit, die zu uns passt".

Herausforderer Paul-Christoph Richert (29) will den Wählern "eine echte Wahl" geben und ein Zeichen für die Verjüngung des Gemeinderates setzen, dem er seit 2014 angehört. Er wolle zeigen, dass sich auch die Dorfjugend politisch engagiert, so der Student. Er tritt in die Fußstapfen seines Großvaters Wilhelm, der lange Gemeindevertreter war. Sein Engagement fürs Dorf habe ihn geprägt. Ihm liegen das bessere Zusammenwirken von Jung und Alt sowie Alteingesessenen und Neubürgern am Herzen. Paul-Christoph Richert tritt als Einzelbewerber an – auch für die Gemeindevertretung.