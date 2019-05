Massenhaft Blaulicht in Schwedt

Volle Konzentration: Das Bergen und Retten von Verletzten steht am Wochenende am Berufsfeuerwehrtag wie schon 2017 wieder auf dem Übungsplan der Jugendfeuerwehr. © Foto: Enrico Rahn

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das wird ein heißes Wochenende für den Feuerwehrnachwuchs in Schwedt. Beim Berufsfeuerwehrtag vom Sonnabend zum Sonntag üben die Brandschützer realistische Einsatzszenarien; vom Wald- und Holzbrand bis zum Lagerhallenbrand.

"Wir zeigen den jungen Feuerwehrleuten am Berufsfeuerwehrtag, wie fit sie im Feuerwehralltag sein müssen", erklärt Mitorganisator Torsten Godau. "Ein paar Schnupperstunden, wie es im Leben eines echten Feuerwehrmannes aussieht. Es werden Einsatzübungen mit unseren Jugendfeuerwehren aus Schwedt und den Ortsteilen gefahren. Von daher wird es in und um Schwedt zu einem erhöhtem Aufkommen von Feuerwehrfahrzeugen mit Blaulicht kommen. Der Startpunkt jeder Übung ist die Wache des 2. Zuges in der Bäckerstraße.

Der Zeitplan ist eng, die Anforderungen sind hoch. "Von 8 bis 18 Uhr fährt die Altersgruppe bis einschließlich 11 Jahren und ab 19.30 Uhr die Altersgruppe ab 12 Jahren die Übungen", erklärt Torsten Godau.

Am Sonnabend werden Schläuche über lange Strecken ausgelegt. Dazu braucht es Kondition und gute Technik. Anschließend läuft die Erste-Hilfe-Ausbildung. Später wird ein Alarm den Feuerwehrnachwuchs an verschiedene Brandorte rufen. Auch Brandmeldeanlagen geben parallel Alarm. Gute Nerven und Organisation sind gefragt. Ebenso bei einem Verkehrsunfall mit vielen Verletzten. Anderenorts sollen vermisste Menschen gesucht werden. "Da ist volles Ballett angesagt", verspricht Torsten Godau. "Aber wir passen auf, dass keiner zu Schaden kommt."

Geplant werden die Übungen von den jeweiligen Ortswehren. Zuschauer sind anders als bei echten Feuerwehreinsätzen an den Einsatzstellen willkommen, um die Arbeit der Jugendfeuerwehr zu beobachten, sagt Godau. "Wir bitten aber darum, Abstand zu halten, um die Arbeiten nicht zu behindern."

Die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr betreuen um die 120 bis 130 Kinder in den Jugendfeuerwehrgruppen in Schwedt und in den Ortsteilen. Diese nehmen regelmäßig an der Ausbildung teil. Leiterin der Jugendfeuerwehr ist Carmen Frühbrodt. Mit Lottogeldern und finanzieller Hilfe der Stadt Schwedt konnte kürzlich ein Kleintransporter für die Arbeit der Jugendfeuerwehr angeschafft werden. Er sichert die Transporte der Kinder und Jugendlichen zu Veranstaltungen und Wettkämpfen. Dies war bisher bei den Jugendfeuerwehren problematisch. Um alle Kinder und Jugendlichen zu Sportveranstaltungen zu fahren, sind oft Feuerwehrautos benutzt worden. Wenn alle Anschnallplätze belegt waren, durfte niemand mehr einsteigen. Die Fahrzeuge waren mehrmals unterwegs. Carmen Frühbrodt nannte es nett eine "logistische Herausforderung", 14 bis 16 Kinder, die zu einer Jugendwehrabteilung gehören, zu transportieren. Es ist jetzt einfacher mit allen Kindern und Jugendlichen an einen See zu fahren, um das Wasserpumpen zu veranschaulichen und zu üben.