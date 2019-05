Neuanfang mit schwarzer Null

Nadja Voigt

Prötzel (MOZ) Mit sieben Kandidaten stellt sich die Wählergruppe "Gemeinde Prötzel" zur kommenden Kommunalwahl. Das sind Ute Schimanek und Eveline Kossmack aus Harnekop, Andreas Behnen aus Prädikow, Frank Jähnicke und Rudolf Schlothauer sowie Andreas Müller und Jürgen Hornig aus Prötzel. Schlothauer und Behnen kandidieren über die Bewerbung als Gemeindevertreter hinaus als Ortsvorsteher für ihre Dörfer.

Gemeinsam treten die Kandidaten für ein Miteinander der Ortsteile und ihrer Bürger an. "Der Zusammenhalt in den Orten von Jung und Alt ist uns wichtig", sagt Frank Jähnicke. "Wir stehen für Gemeinsamkeit", ergänzt Andreas Behnen. Wichtig ist ihnen, wie Ute Schimanek unterstreicht, dass das Leben in den Dörfern erhalten bleibt und Vereine und bürgerschaftliches Engagement gefördert werden. Für sie selbst und Mitstreiterin Eveline Kossmack ist das Bürgerhaus in Harnekop ein wichtiges Thema. "Aber mit vertretbaren Schulden", sagt der noch amtierende Prötzeler Bürgermeister Rudolf Schlothauer. "Der Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt, bis das Projekt vernünftig umzusetzen ist."

Gemeinsam wollen sie dafür eintreten, dass alle Ortsteile gerecht behandelt werden. Denn die Themen sind die gleichen: Infrastruktur, demografischer Wandel, möglicher Zuzug, die Feuerwehr und andere Vereine, die es zu unterstützen gilt. "Wir haben viel Nachholbedarf", sagt Andreas Behnen, Ortsvorsteher von Prädikow. Mit der schwarzen Null, den die Gemeinde endlich hat, soll das besser gelingen. Dafür wollen alle an einem Strang ziehen, so Frank Jähnicke.