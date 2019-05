Korbjäger nehmen Center-Vorplatz in Beschlag

Programm der 25. Kinder- und Jugendsportspiele

17. Mai: Kanusport in Schwedt (8 Uhr, Wassersportzentrum), Handball, B-Jugend) in Prenzlau (16 Uhr, Grabowhalle)

18. Mai: Streetball in Schwedt (10.30 Uhr), Handball in Templin (10 Uhr/F) und Lychen (13 Uhr/E)

19. Mai: Schießen in Prenzlau (13 Uhr, Uckerpromenade, hinterm Stadion)

20. Mai: Straßen-Staffel-Tag in Prenzlau (15 Uhr)

21. Mai: Tischtennis in Schwedt (Schüler C, A/9.30 Uhr), Bogensport in Schmölln (9 Uhr), Bohlekegeln in Prenzlau (14 Uhr)

22. Mai: Tischtennis in Schwedt (Schüler B/Jugend, 9.30 Uhr), Badminton in Schwedt (8.30 Uhr), Basketball in Schwedt (14 Uhr), Miniprogramm in Prenzlau (10 Uhr, Uckerstadion)

23. Mai: Fußball in Röddelin (17 Uhr), Schach in Pinnow (9 Uhr, Kulturscheune)

24. Mai: Leichtathletik in Prenzlau (9 Uhr, Stadion)

25. Mai: Gewichtheben in Schwedt (10 Uhr), Handball Prenzlau (D, 9.30/C, 14)