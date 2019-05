Erst auf Platz 1, dann fehlen aber doch 18 Hundertstel

Eberhard Keil

Beeskow Es ist eine schöne Tradition, dass der Ruder-Nachwuchs aus Brandenburg, Sachsen und Berlin Mitte Mai nach Brandenburg/Havel zur Kinder-Regatta eingeladen wird. Auf der internationalen Strecke auf dem Beetzsee waren diesmal mehr als 300 Mädchen und Jungen von 20 Vereinen bei den Rennen der 11- bis 14-Jährigen dabei. Sachgeschenke für die besten Drei sollten für einen zusätzlichen Anreiz sorgen. Aber unabhängig davon ruderten die Kinder natürlich mit großem Ehrgeiz um eine gute Platzierung.

Viel Regen und Wind

Das Wetter hatte derweil kein Einsehen. Es regnete den ganzen Tag und der Wind beeinträchtigte oftmals den Rennverlauf. Allerdings wird im Training auch unter diesen Bedingungen gerudert. Und der Beeskower Nachwuchs kam mit diesen Unannehmlichkeiten zunehmend besser zurecht, erzielte hervorragende Ergebnisse.

Besonders taten sich hier Lotte Voigt und Marius Tornow hervor, die nicht nur ihre stark besetzten Läufe über 500 Meter souverän gewannen – das Beeskower Duo fuhr die besten Zeiten der gesamten Abteilung ihrer Altersklasse, und das waren bei den zwölfjährigen Mädchen immerhin 18 Einer-Ruderinnen und bei den Jungen sogar 23 Starter. Marius siegte in 2:11,85, Lotte war noch schneller (2:09,01).

Der Mixed-Doppelvierer konnte in der Besetzung Emma Fuchs, Lotte Voigt, Marius Tornow, Oscar Scherbatzki und Steuerfrau Jette Grommisch ebenfalls am Siegersteg anlegen und die Goldmedaillen in Empfang nehmen. Eine große Überraschung war der erste Platz von Finnja Büttner und Charlotte Jagenow im Doppelzweier der Mädchen 10/11 Jahre (2:17,59), die erstmalig in dieser Formation gestartet waren.

Großes Pech hatte der Jungen-Doppelzweier mit Marius Tornow und Oscar Scherbatzki. Die Beeskower standen schon auf dem Siegerpodest (2:09,44), als die Schiedsrichter sie doch noch auf den zweiten Platz setzten.18 Hundertstelsekunden fehlten ihnen auf Paul Pietsch und Hans-Eric Witte vom Zschornewitzer RC aus Sachsen-Anhalt. Das war nach dem schon angezeigten Sieg auf der Anzeigetafel natürlich eine kleine Enttäuschung.

Aber die Trainer und die mitgereisten Eltern konnten sich in den weiteren Rennen über die teilweise überraschenden Erfolge der Streitmacht vom Beeskower Ruderclub begeistern. So erreichten Lotte Voigt und Jette Grommisch im Doppelzweier beim Sieg von Annabell Beccard/Luisa Herzig (Hallescher RV/2:03,93) Platz 3 (2:08,24). Finja Büttner, Charlotee Jagenow, Jette Grommisch und Oscar Scherbatzki holten Silber in ihren Einer-Rennen, Emma Fuchs und Jesse Grommisch wurden Vierte und Sechste.

Bilanz so nicht zu erwarten

Obwohl die Beeskower Nachwuchsmannschaft bestimmt mit einigen Erwartungen nach Brandenburg gefahren war – eine solch erfolgreiche Bilanz hatten wohl auch die kühnsten Optimisten nicht erwarten. Es bleibt festzustellen, dass der RC Beeskow in diesen Altersklassen in Brandenburg eine Spitzenstellung einnimmt – allemal ein Erfolg der guten Arbeit von Cheftrainer Norbert Köppen und seiner Helfer Luisa Kuhnert, Julian Czirr und Jürgen Horke.