2:1 im Gipfeltreffen der B-Junioren

Axel Kussicke

Alt Stahnsdorf Beide Mannschaften, die sich am 9. Juni auch im Pokal-Finale gegenüberstehen, hatten ihre vier bisherigen Partien der Meisterrunde gewonnen.

Der SSC zeigte von Beginn an mehr Initiative, beide Sturmreihen hatten es aber schwer, sich zwingende Chancen zu erarbeiten. Erst als gegen Ende der ersten Halbzeit die Kräfte aufgrund der Intensität des Spiels etwas erlahmten, gab es Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, aber die Torhüter, zahlreiche Abwehrbeine und der Pfosten verhinderten Zählbares.

Nach dem Wechsel übernahmen die Gäste das Kommando, die Storchenstädter kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Ein vermeintlich harmloser Freistoß an der Mittellinie brachte jedoch plötzlich das 1:0 für die Gastgeber: Alessandro Rosen schlug den Ball hoch herein, dieser segelte an allen Köpfen vorbei und sprang ins lange obere Eck – unhaltbar für Torhüter Marc Kubinski (45.).

Die Jungs von der Oder warfen nun alles nach vorn, erarbeiten sich ein klares optisches Übergewicht. Aber wie das so ist: Ein Entlastungsangriff der Storkower brachte durch Julian Schröder das 2:0 (62.). Den Gästen gelang nur noch der späte Anschluss durch Jean Luc Reimann (75.) – der SSC geht derweil als alleiniger Tabellenführer in die noch ausstehenden zwei Saisonspiele.