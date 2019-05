Endspurt im Meisterschaftskampf

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Lange Zeit sah es so aus, als ob eine der vier Barnimer Mannschaften am Ende der Saison an der Spitze der Brandenburgliga stehen könnte. Zuerst zeigte der FSV Bernau den Kontrahenten die kalte Schulter, dann hatte Ortsrivale Einheit lange die Nase vorn. Nach dem letzten Spieltag stehen beide Mannschaften hinter dem Spitzentrio in Lauerstellung. Eine Situation, die beide aus der ersten Schusslinie nimmt und so vielleicht noch für den zweiten Atem zum Saisonende sorgt.

Bereits Freitag können die Bernauer Mannschaften Morgenluft wittern, wenn Union Klosterfelde in dieser Saison ein weiteres Husarenstück glückt und sie beim Tabellenführer Victoria Seelow die Punkte in den Barnim mitnehmen. So unwahrscheinlich ist es gar nicht, denn die Männer von Trainer Gerd Pröger haben im Verlauf der Saison schon so manch einem Favoriten ein Bein gestellt. Zudem kann Torjäger Lukas Bianchini (17 Treffer bisher) nach seiner Sperre wegen der fünften Gelben Karte wieder mit dabei sein. Fehlen wird dagegen weiterhin Dennis Tietz wegen der Roten Karte im Spiel gegen Frankfurt.

Auch Preussen Eberswalde muss bereits am Freitagabend beim SV Falkensee-Finkenkrug antreten. Dabei können die Preussen mit einem Sieg auch rechnerisch den Klassenerhalt klarmachen, selbst wenn bis zu vier Mannschaften nach der Saison den Gang nach unten in die Landesliga antreten müssen. Falkensee indes braucht einen Sieg, um weiterhin den drohenden Abstieg verhindern zu können.

Einheit beim Tabellenletzten

Das wird dem Tabellenletzten, FC Eisenhüttenstadt, am Sonnabend schwerfallen dürfen. Zu Gast ist Einheit Bernau. Zwar haben die Bernauer in der Vorwoche im Spitzenspiel gegen Seelow Federn lassen müssen, aber die Meisterschaft abgeschrieben haben die Bernauer ganz sicher noch nicht. Nach neun Spielen ohne Sieg, davon sieben Niederlagen in Folge, wäre ein Punkt für die Eisenhüttenstädter schon eine Überraschung. Jedoch gegen Eberswalde hatten sie das in der Vorwoche geschafft.

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf hat in den letzten fünf Ligaspielen nicht verloren und dabei nur ein Unentschieden kassiert. Das dürfte am Sonnabend Warnung genug für den FSV Bernau sein, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumal beide Mannschaften ja noch Ziele haben. Der FSV ist noch am Spitzentrio dran und macht sich noch berechtigte Hoffnungen, am Ende ganz oben zu stehen. Für Petershagen-Eggersdorf war als Aufsteiger der Klassenerhalt großes Ziel, das sie nun geschafft haben. Jetzt peilen die Blau-Weißen einen einstelligen Tabellenplatz an.

1. Victoria Seelow 26 74:38 51

2. MSV Neuruppin 26 61:29 51

3. 1. FC Frankfurt 26 57:31 51

4. TSG Einheit Bernau 26 54:37 48

5. FSV Bernau 26 52:38 48

6. TuS Sachsenhausen 26 42:27 44

7. Oranienburger FC Eintracht 26 43:30 44

8. Union Klosterfelde 26 53:51 38

9. Werderaner FC Viktoria26 36:34 34

10. Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf 26 41:42 32

11. Preussen Eberswalde 26 45:53 31

12. Grün-Weiß Lübben 26 43:57 30

13. Preußen Blankenfelde/Mahlow 26 24:54 22

14. Grün-Weiss Brieselang 26 38:69 22

15. SV Falkensee-Finkenkrug 26 30:60 20

16. FC Eisenhüttenstadt 26 25:68 17