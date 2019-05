Spät durch herrliche Natur

Dirk Schaal

Liepe (MOZ) Eine Besonderheit im Rahmen der Barnimer Sparkassen-Laufserie stellt der Mönchsheidelauf dar. Werden sonst in der Frühe die Teilnehmer zum Start gerufen, wird in Liepe die Strecke erst am Abend freigegeben. Das ist für viele eine gewohnte Laufzeit, trainieren sie doch meist abends nach der Arbeit.

Sehr breit gestreut sind im Teilnehmerfeld auch die Vorlieben zur jeweiligen Strecke. Einige laufen am liebsten auf Asphalt, andere wiederum wollen Abwechslung an der Strecke. Letztere werden beim Mönchsheidelauf bestens bedient. So führt ein gutes Stück des Wegs über Waldwege, mal sind mehr oder weniger befestigte Untergründe zu bewältigen und dann gibt es auch die Steigungen, die einen Läufer eine Menge abverlangen. Aber entschädigt wird man durch die herrliche Natur, durch die die längeren Strecken von 10,5 und 16 km führen. Für die kleineren Läufer stehen die 1,4 und 3 km zur Auswahl.

Los geht es für alle Strecken um 18 Uhr. Treffpunkt ist der Sportplatz in Liepe am Ortseingang in Richtung Eberswalde. Von da aus ist der Start fußläufig zu erreichen.