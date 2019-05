Premiere in der Stadtmeisterschafts-Serie

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Sonnabend steht mit dem Cross an den Goldfischteichen der siebte Wettbewerb um die Eisenhüttenstädter Stadtmeisterschaft im Laufen und Walken an. Die Wettbewerbe auf dem etwa 1,1 Kilometer langen Rundkurs über 2,2 und 4,4 Kilometer beginnen ab 10 Uhr. Dabei starten zunächst die Nachwuchsläufer über 2,2 Kilometer, ihnen folgen anschließend die Erwachsenen über 4,4 Kilometer.

Nach dem Diehloer Hügellauf über 2,5 und 5,0 Kilometer am 23. März und dem Ostercross über 1,7 und 5,1 Kilometer am 20. April ist es nun der anspruchvollste Wettbewerb. Die Runde mit Start und Ziel im Park am Rosenhügel auf der rechten Seite an der Steigung in Richtung Diehlo führt über einen profilierten und auch technisch anspruchsvollen Kurs. Aufwärts zu absolvierende Treppen, Anstiege und auch etwas abschüssige Passagen mit 90-Grad-Kurven verlangen den Athleten durchaus einiges ab.

Passiert wird auch ein Teil der Goldfischteiche, wo 1965 die Frankfurter Bezirksmeisterschaften und die DDR-Meisterschaften im Crosslauf ausgetragen wurden. Während damals jedoch diese Wettbewerbe der Auflockerung der Vorbereitungsphase im Hinblick auf die Bahnsaison dienten, stecken dieses Mal besonders die meisten Nachwuchs-Leichtathleten mitten in der Bahnsaison. So könnte dieser Wettbewerb dieses Mal den Laufspezialisten vorbehalten sein.