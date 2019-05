Eisenhüttenstädter greifen nach dem Strohhalm

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Vier Spieltage hat der FC Eisenhüttenstadt noch Zeit, seinen Kopf aus der Abstiegs-Schlinge zu ziehen. Nahezu Pflicht dabei ist am Sonnabend im Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSG Einheit Bernau ein Sieg. Ganz aussichtslos ist dieses Unterfangen nicht, hatte doch vor eineinhalb Jahren der FCE in einer ähnlichen Situation Einheit als damaligen Tabellenführer mit 4:0 besiegt. Im Herbst allerdings hatten die Eisenhüttenstädter ein 0:6 kassiert. Doch angesichts der jüngsten wechselhaften Auftritte der Gäste ist an der Waldstraße nahezu jedes Resultat denkbar. Verzichten müssen die Gastgeber auf den Rot-gesperrten Maciej Piotr Ossowski. Ihn ersetzen könnte drei Wochen nach seinem Muskelfaserriss Christian Siemund. Auch Verteidiger Michel Becker will zurückkommen. Hinter beiden Spielern steht laut FCE-Trainer Andreas Schmidt noch ein Fragezeichen. Dafür können nach ihren Gelb-Sperren Christoph Krüger und Hermann Wamba Tsafack mitwirken. "Ich rechne damit, dass die Bernauer mit voller Kapelle antreten. Ich setze auf den Mannschaftsgeist. Dass die Moral intakt ist, hat sie mit dem 2:2 in Eberswalde bewiesen."

Eine Liga tiefer muss der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt bei Phönix Wildau antreten. In der Hinrunde hatte Dynamo 0:5 verloren. "Die Wildauer sind zweikampfstark, stehen in der Defensive äußerst kompakt und haben unheimlich schnelle Umschaltmomente in der Offensive. Dass sie den Klassenerhalt noch nicht sicher haben, ist eigentlich kaum zu glauben", erklärt Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. So ist mit motivierten Gästen zu rechnen. "Die Miersdorfer sind Meister, aber Platz Zwei und Drei ist für uns noch drin", sagt Liedtke.

Platz 5 ist das Ziel des Müllroser SV in der Landesklasse Ost. Nach der Schlappe bei der schwächer eingeschätzten SG Eintracht Peitz will MSV-Trainer Dirk Herrgoß am Sonnabend drei Zähler mehr auf seinem Konto haben. Doch für den angestrebten Heimsieg müssen die Müllroser niemand geringeren als den souveränen Tabellenführer FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf besiegen.

Hoffen auf unmotivierte Gäste

"Die haben den Aufstieg bereits sicher. Beim 0:6 im Hinspiel haben sie uns die Grenzen aufgezeigt, doch zuletzt spielten sie keineswegs souverän. Ich glaube, bei ihnen stehen einige Spieler nicht zur Verfügung. Warum sollten wir ihnen nicht die erste Niederlage beibringen? Eigentlich sollte das Ansporn für unsere Spieler sein", erklärt Herrgoß. Verzichten muss er auf den urlaubenden "Sechser" Max Herrmann und auf den wegen der zehnten Gelben Karte gesperrten Gordon Duran. Dafür stehen die zuletzt fehlenden Andreas Vierling und Felix Hackel zur Verfügung.

Brandenburgliga

1. Victoria Seelow 26 74:38 51

2. MSV Neuruppin 26 61:29 51

3. 1. FC Frankfurt 26 57:31 51

4. TSG Einheit Bernau 26 54:37 48

5. FSV Bernau 26 52:38 48

6. TuS Sachsenhausen 26 42:27 44

7. Oranienburger FC Eintracht 26 43:30 44

8. Union Klosterfelde 26 53:51 38

9. Werderaner FC Viktoria26 36:34 34

10. BW Petershagen-Eggersdorf 26 41:42 32

11. Pr. Eberswalde 26 45:53 31

12. Grün-Weiß Lübben 26 43:57 30

13. Pr. Blankenfelde/Mahlow 26 24:54 22

14. Grün-Weiss Brieselang 26 38:69 22

15. SV Falkensee-Finkenkrug 26 30:60 20

16. FC Eisenhüttenstadt 26 25:68 17

Landesliga Süd

1. Eintracht Miersdorf/Zeuthen 26 75: 26 60

2. BSV Guben Nord 26 49: 34 47

3. SG Großziethen 26 53: 27 46

4. Frankonia Wernsdorf 26 57: 41 45

5. Glückauf Brieske/Senftenberg 26 50: 37 45

6. Dynamo Eisenhüttenstadt26 54: 38 44

7. Germania Schöneiche 26 35: 26 42

8. VfB Hohenleipisch 26 43: 34 38

9. FSV Union Fürstenwalde II 26 57: 44 37

10. FV Erkner 26 39: 33 36

11. Wacker Cottbus-Ströbitz26 45: 43 34

12. Blau-Weiß Briesen26 42: 58 32

13. 1. FC Guben26 32: 36 31

14. Phönix Wildau 26 47: 62 29

15. TSV Schlieben 26 32: 48 26

16. Blau-Weiß Vetschau 26 8:131 0

Landesklasse Ost

1. Concordia Buckow/Waldsieversdorf26 96:18 70

2. Grün-Weiß Rehfelde26 62:28 56

3. FSV Luckenwalde II26 53:41 46

4. Grün-Weiß Union Bestensee 26 73:52 45

5. SV Woltersdorf26 55:47 40

6. Blau-Weiss Markendorf 26 53:46 39

7. Müllroser SV26 44:42 39

8. SG Bruchmühle26 37:45 38

9. MSV Zossen26 55:53 37

10. Preußen Beeskow26 55:59 37

11. Eintracht Peitz 26 40:42 29

12. Preußen Bad Saarow 26 39:63 29

13. SG Niederlehme26 44:55 26

14. Rot-Weiß Luckau 26 45:71 25

15. MTV Wünsdorf 26 41:59 24

16. Storkower SC 26 25:96 10