Günter Rehwinkel krönt das Final-Comeback

Adrian Panzner

Fürstenwalde Das Überraschungs-Team aus Bad Saarow, das Anfang des Monats das Kreisliga-Punktspiel gegen die Spreestädter 10:6 gewonnen hatte, startete in der Spielstätte der SG Gaselan wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Alexander Heinze ließ bei seinem 3:0 (11:3, 11:8, 11:6) Robert Johann nicht die Luft zum Atmen. Davon inspiriert, wies Andreas Wiegand ebenfalls in drei Sätzen Rolf Möslein von der Platte (9, 2, 5).

Jetzt waren die Pneumant-Oldies gefordert, und der an diesem Abend überragend agierende Günter Rehwinkel ließ sich nicht zweimal bitten, verkürzte mit seinem souveränen 3:0 (4, 6, 10) gegen Daniel Priebe auf 1:2. Im Doppel schickten die Saarower Heinze und Robert Radke ins Rennen. Das Duo musste aber schnell erkennen, dass gegen Rehwinkel/Johann kein Kraut gewachsen war (-4, -8, -2). Der Rückstand war egalisiert – also alles auf Anfang.

Wiegand hatte in einem packenden Fünf-Satz-Match gegen Johann die Sensation auf dem Schläger, doch der Pneumant-Akteur drehte den Spieß um und siegte am Ende verdient (-6, 6, 9, -12, 6). Die nächste Partie konnte also die Entscheidung zugunsten der Fürstenwalder bringen.

Für die Mannschaft vom Scharmützelsee stand mit Alexander Heinze aber ein Spieler am Tisch, der in der Rückrunde der Kreisliga noch ungeschlagen ist. Das interessierte Günter Rehwinkel jedoch wenig. Der Oldie spielte mit der ihm innewohnenden Gelassenheit sein ganzes Können und seine Routine aus, zeigte dem Saarower dessen Grenzen auf. Das 3:1 (6, 9, -8, 10) bedeutete den Pokalgewinn für die BSG Pneumant VI.

Viermal über fünf Sätze

Zeitgleich zum Finale fand auch das Spiel um Platz 3 zwischen Chemie Erkner und Gaselan Fürstenwalde statt, und es war an Spannung kaum zu überbieten, gingen doch die ersten vier Partien allesamt über die volle Distanz!

Hartmut Gaertner musste sich zum Auftakt dem angeschlagenen Gaselaner Tobias Blodau beugen (9, 8, -2, -7, -8) beugen, sein Sohn Maurice glich gegen Bernd Blodau postwendend aus (4, -9, 5, -2, 9). Felix Schindler sorgte gegen André Gerhardt für die Erkneraner 2:1-Führung (-5, -5, 8, 10, 9), der Vorjahressieger egalisierte diese im "Familien-Doppel" der Blodaus gegen die Gaertners (-6, -9, 6, 6, 4). Die Karten wurden also neu gemischt.

Maurice Gaertner spielte gegen Tobias Blodau, dem die Anstrengung ins Gesicht geschrieben war, sein ganzes Können aus (12, 6, 3). Und da wollte Vater Hartmut natürlich nachstehen, sorgte mit einem hart erkämpften 3:1 (9, -6, 10, 14) über André Gerhardt für die Entscheidung und Platz 3 für die SG Chemie.