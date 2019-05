Prestigeduell der Nachbarn

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) In der 27. Runde der Landesklasse Ost muss Blau-Weiss Markendorf bei Preußen Beeskow ran. "Da wollen wir nach dem 3:0 gegen Rot-Weiß Luckau nicht verlieren, wollen bis zum Saisonende möglichst den fünften Platz erreichen", hat Denny Danowski die Weichen für den viertvorletzter Spieltag gestellt. Anstoß ist Sonnabend um 15 Uhr.

Der Trainer der Blau-Weissen (6./39) kennt die miese Bilanz der Beeskower (10./37), die in der Rückrunde (2-2-7) stark abgefallen sind. Und er kennt die Negativbilanz in den Vergleichen mit den Gastgebern seit 2013 (2-2-8). Auch das Hinspiel hatten seine Schützlinge durch den Torschützenbesten Michael Ulbrich (26 Treffer) mit 0:1 verloren. "Aber all das zählt nicht mehr", so Danowski, der eventuell selbst wieder die Töppen schnüren muss. "Im Prestigeduell entscheidet die Tagesform – und vielleicht auch wieder ein bisschen Glück."

Abstiegsduell in Kreisoberliga

Zwei der drei Frankfurt-Vertreter in der Kreisoberliga haben am Sonnabend Heimvorteil. Den Anfang macht der 1. FC Frankfurt II (2./58) um 12.30 Uhr gegen Victoria Seelow II (6./42). "Wie beim Hinspiel-3:1 wollen wir trotz personeller Probleme den Oldie-Vergleich gewinnen", so Coach Klaus Herpel. Ihn wurmt noch das 0:3 im Ostbrandenburgpokal 2017, als Rick Drews und Sebastian Jankowski (2) trafen. Seelow hat als Landesklasse-Absteiger das diesjährige Cup-Halbfinale am 25. Mai gegen Rehfelde erreicht. Der FCF-Bezwinger Blau-Weiß Briesen II tritt in Rießen an.

Ab 14 Uhr trifft Union Frankfurt (14./20) im engen Abstiegskampf auf den punktgleichen Aufsteiger Grün-Weiß Letschin (15./20). "Alle wissen, worum es geht, ein Sieg ist geradezu Pflicht", urteilt Hartmut Voigt. "Wir müssen das spielerisch lösen, unsere Chancen einmal konsequent nutzen", fordert der Trainer. Seine Hoffnung: "Keine Blockade in den Köpfen, stattdessen Konzentration und Zielstrebigkeit." Letschin hat seit Dezember 13 Partien verloren, nur eine gewinnen können (2:1 gegen Altlandsberg).

Um 15 Uhr beginnt für Union Booßen (12./29) eine schier unlösbare Aufgabe: beim wahrscheinlichen Landesklasse-Aufsteiger SG Müncheberg (1./65.). Booßen als Kreisoberliga-Aufsteiger liegt im Soll hinsichtlich des Klassenerhalts, war im Hinspiel mit 1:2 unterlegen. "Angst haben wir nicht, aber Respekt, wollen uns ordentlich aus der Affäre ziehen", so Coach Frank Gohl.