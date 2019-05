Bronze nach Zechin

Karsten Glatzer

Schwedt Der 1. FC Schwedt war in diesem Jahr Gastgeber der Landeseinzelmeisterschaften der Altersklassen Senioren/-innen A-C im Classic Kegeln. Für die SG Zechin ging Günter Wolter in der Altersklasse Senioren B ans Werk. In der Vorrunde versuchten16 Teilnehmer, den Sprung ins Finale zu schaffen. Wolter erspielte gute 526 Holz und landete damit bereits auf den dritten Platz. Die Finalteilnahme war somit sicher.

Am zweiten Wettkampftag spielten die besten acht des Vortags nochmals gegeneinander, um den Landesmeister der Senioren B zu ermitteln. Im Finale konnte Wolter erneut die 500er-Marke knacken. Seine 501 Holz und insgesamt erspielten 1027 Kegel bestätigten den dritten Platz. Folglich schnappte sich Wolter Bronze für die SG Zechin.

Der diesjährige Landesmeister kommt aus Schwedt, da Uwe Gurgel vom SSV PCK Schwedt mit insgesamt 1068 Holz den Titel gewann. Silber ging an Joachim Richter vom ESV Lok Elsterwerda mit insgesamt 1036 Holz.