Favorit sieht Reserven im Angriff

Eberhard Fehland

Frankfurt (Oder) Die viertvorletzte Runde der Brandenburgliga zwischen dem FCF und dem FC Werder Viktoria wird am Sonnabend um 15 Uhr im Stadion angepfiffen. Von der Papierform her sind die Gastgeber der Favorit. "Aber was will das schon heißen bei manch‘ verrückten Ergebnissen in dieser verrückten Liga?", fragt nicht nur Jan Mutschler. Jüngst landeten die Frankfurter (3./51) mit dem 2:0 beim BSC Preußen den vierten Sieg in Folge. Eitel Freude herrschte nicht darüber. "Wir müssen es diesmal spielerisch besser lösen", verlangt der Trainer. Konkret: "Energischer im Verbund gegen den Ball arbeiten, also zeitig und einsatzstark den ballführenden Partner attackieren, kompakter stehen. Wir wollen dominant sein."

Gast erweist sich auswärts stark

Der FC Werder (9./34) war mit acht ungeschlagenen Vergleichen in die Saison gestartet, hat aber in der Rückrunde stark nachgelassen: nur ein Dreier in elf Partien, zuletzt 1:2 gegen FSV Bernau. Der Gast ist auswärts (22 Punkte) besser als daheim (12) und mit zehn Unentschieden der ungekrönte Remis-Spezialist. Das Hinspiel im November war 1:1 ausgegangen.

Die letzte Heimniederlage der Oderstädter gegen Werder liegt lange zurück. Beim 0:1 durch Patrick Schmidt im Oktober 2012 waren vom heutigen Aufgebot lediglich Tobias Fiebig und Erik Huwe dabei, Jan Mutschler noch als Spieler – ein Zeichen für jugendlichen Umbruch. Im Januar 2013 stieß Artur Aniol (37) zu den Frankfurtern, machte in 14 Spielen elf Tore. Heute steht der FCF-Senior bei 175 Einsätzen und 87 Toren. Defensivmann Paul Peschke bestreitet an seinem 21. Geburtstag seinen 24. Einsatz.