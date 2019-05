Züge des RE1 werden durch Busse ersetzt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auf Einschränkungen im Zugverkehr müssen sich Pendler und Reisende in den kommenden Wochen einstellen. Von Montag, 20. Mai, bis Freitag, 24. Mai, jeweils von 8.45 Uhr bis 15.15 Uhr besteht zwischen Fürstenwalde und Erkner für jeden zweiten Zug Ersatzverkehr mit Bussen.

Die Busse aus Erkner kommen in Fürstenwalde 31 Minuten später an; in die Gegenrichtung fährt der Schienenersatzverkehr 32 Minuten früher ab, um den Anschluss an die planmäßig in Richtung Berlin abfahrenden Züge zu ermöglichen.

In der Folgewoche, von Montag, 27. Mai, bis Freitag, 31. Mai, jeweils von 5 bis 23 Uhr, fahren teilweise Busse statt Bahnen zwischen Fürstenwalde und Frankfurt. Laut Mitteilung der Bahn müssen sich Reisende auf 35 bis 47 Minuten spätere Ankunfts- und 29 bis 44 Minuten frühere Abfahrzeiten der Busse in Frankfurt einstellen. Grund für die Zugausfälle seien Wartungsarbeiten an den Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik.