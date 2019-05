Zaungefechte in Altenhof

Ein Zaun, der Ärger macht: Die Baufirma aus Berlin hat das 6000 Quadratmeter große Grundstück zwischen dem Parkplatz in der Dorfmitte und dem Werbellinsee erworben. Im April zog das Unternehmen diesen Zaun um das Grundstück. Ein Uferweg ist dadurch unterbrochen worden, was viele Altenhofer stört. © Foto: Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Streit um Zäune und Tore gibt es derzeit gleich an zwei Stellen im Werbellinsee-Dorf Altenhof: Es geht um Gewohnheitsrecht, Bequemlichkeit und Abgrenzung, kurz: eine schwierige und explosive Gemengelage. Doch der Reihe nach. Der erste Zaun, der einigen Anwohnern und Besuchern im Dorf ein Dorn im Auge ist, befindet sich linkerhand am Fontaneplatz. Hier hat der neue Eigentümer des Grundstückes, die Koha Bau aus Berlin, eine Umzäunung rund um die Fläche gezogen.

Das Grundstück, auf dem einst das Ausflugslokal "Seeterrasse" stand, das zuletzt zugewuchert eher ein Schandfleck im Dorf war, wurde von Peter Kories’ Unternehmen beräumt. "Wir haben das verwilderte und vermüllte Grundstück in den vergangenen Wochen gesäubert", so Peter Kories, dessen Frau das Land von Strebedt gekauft hat, auf der Ortsbeiratssitzung. Hier solle nun ein öffentlicher Platz zum Relaxen entstehen. Eine Badewiese mit Imbiss, Toiletten, Spielgeräten und Volleyballfeld für alle, kündigt der Investor in der Sitzung am Montagabend an. Allerdings werde die neue Liegefläche nur von einer Seite zugänglich sein, stellt Kories klar. Geht es nach dem Willen einiger Anwohner und Besucher hat der Weg aber begehbar zu bleiben.

Der Pfad am Wasser in Richtung Süden wurde bislang gern von Hundehaltern und Spaziergängern genutzt. Dass er nun verschlossen ist, gehe gar nicht, beschwerten sich Altenhofer beim Ortsbeirat. Doch Kories rechtfertigt sein Vorgehen: Ein Durchgang zum Nachbargrundstück würde das Müllproblem im Uferbereich vergrößern. Mit zertifiziertem Kies habe Koha Bau das Ufer neu gemacht. Hier sollen Kinder spielen und nicht Hunde koten. Juristisch sieht sich Kories im Recht: Das erworbene Flurstück reiche bis ans Ufer des Sees. Bereits Strebedt habe ein entsprechendes Gerichtsverfahren gewonnen. Ein Durchgangsrecht für jedermann bestehe nicht. Der Ortsbeirat, der das starke Engagement der Berliner Koha Bau im Ort im Wesentlichen begrüßt und unterstützt, fordert die Gemeindeverwaltung auf, erneut zu prüfen, ob ein Zaun bis ans Ufer zulässig ist. Bis dahin bleibt am Zaun alles beim Alten.

Auf der anderen Seite des Dorfes soll in Sachen Zaun allerdings nicht alles bleiben wie es ist: Hier fordert der Ortsbeirat des Dorfes einen Rückbau des jüngst gezogenen Tores. An der Badewiese an der verlängerten Waldstraße hatte die Gemeinde vor ein paar Wochen ein Torzaun gesetzt. Bei einer Vor-Ort-Begehung hatte das Bauamt diese Maßnahme beschlossen. So soll verhindert werden, dass Badegäste bis an die Badewiese fahren. "Verschwendung von Steuergeldern", war noch ein mildes Urteil einiger Altenhofer über den Zaun.

Der Altenhofer Ortsbeirat war über die Maßnahme des Bauamtes nicht informiert, was beim Ortsvorsteher Wolfram Malkus zu Irritationen und anschließender Kritik führte. Laut Verwaltung wurde der Zaun gesponsert, war somit kostenneutral. Er solle in den heißen Tagen im Sommer verhindern, dass Badegäste an der Badewiese ihr Gepäck entladen oder gar dort parken. An Werktagen und wenn es kühler ist, bleibt die Schranke offen, beteuert Klaus Schultz. Zudem haben alle Anlieger einen Schlüssel. Schultz war es nämlich, der sich für einen Zaun stark machte. Bis zu 30 Autos am Tag habe er schon gezählt, weiß der Anwohner zu berichten. "Mit Klavier und Kühlschrank rücken sie an", sagt er zynisch. Künftig werde das Tor das Problem an den Wochenenden entschärfen, ist er überzeugt.

Das glauben andere Anlieger indes nicht: Gastronomin Erika Zobel, die an der Badewiese ihr Restaurant betreibt, glaubt, dass dem Dorf bei seinen Parkproblemen allein Verkehrskontrollen helfen. Das Ordnungsamt bzw. beauftragte Dienstleister sollten gnadenlos Knöllchen verteilen, dann löse sich das Problem von selbst. Dem pflichten auch Klaus Schultz und Hajo Steinicke bei, die unmittelbare Anlieger sind. Allerdings zeige die Verwaltung zu wenig Härte in dieser Frage, so die Kritik der Bürger. Vielmehr würde im Namen des Tourismus alles erlaubt sein, Hauptsache die Besucher würden nicht vergrault. "In jedem Urlaubsort zahlt man fürs Parken", sind sich indes die Bürger einig. Es dürfe keine Extrawurst in Altenhof geben. Ortsvorsteher Malkus werde mit dem Ordnungsamt das weitere Vorgehen besprechen, so das Ergebnis der hitzigen Zaungefechte.