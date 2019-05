Uhu und Koalabär aus festen Maschen

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Im Computerzeitalter bleiben kreative Hobbys manchmal auf der Strecke. Wer strickt, stickt und häkelt heutzutage noch? Deshalb fiel der Stand von Christiane Rietpietsch unlängst auf der Angermünder Wiku im Kloster schon sehr auf.

Er war reichlich mit Tieren bestückt, Vertreter von sämtlichen Kontinenten und allesamt selbstgehäkelt. Seit drei Jahren ist die Felchowerin bei den Wirtschafts- und Kulturtagen dabei. Ansonsten ist sie in ihrer Kreativ-Häkelstube "Häkeln an der Scheune" zu finden.

Dass dieses Hobby einmal ihren Alltag ausfüllt, war so nicht geplant, sondern Schicksal. "Ich habe 20 Jahre lang in einem Büro gearbeitet und dann sieben Jahre im AWO-Seniorenheim in Angermünde", erzählt Christiane Rietpietsch. Anschließend pflegte sie ihre Mutter sieben Jahre lang zu Hause. Danach war sie arbeitslos und hatte plötzlich viel Zeit zum Häkeln.

Die Kinder wollten gerne Tiere haben. Auch die Kita brauchte immer Spielzeug. Nach einem Ziegenbock kam ein Koalabär. Mittlerweile gibt wohl kaum eine Tierart, die die Uckermärkerin noch nicht gehäkelt hat. Sie macht heute alles, was Leute bei ihr bestellen, ob für die Enkel oder zur Goldenen Hochzeit von Oma und Opa. Die Vorlagen bringen die Leute mit oder sie schaut im Internet nach. "Das beliebteste Tier ist die Eule", erzählt Christiane Rietpietsch. Begehrt sind auch Handpuppen.

Mit den anderen Tieren, die sie unbestellt aus Wolle zaubert, fährt die Felchowerin zu Veranstaltungen wie der Wiku. Auch beim Wichtelmarkt in Teerofenbrücke und beim Bratapfelfest in Schöneberg war sie schon dabei.

Ihr Mann Torsten hat sich von der Kreativität anstecken lassen. Er baut Spiele wie Mensch ärgere dich nicht oder Puck, das Alt und Jung in Bewegung hält und für die Schultern gut ist, auch Steckspiele und Tisch-Torwandschießen. Der Sohn designt es. "Mein Kopf ist ist noch voller Ideen", sagt er.