Beeskow mausert sich zum Feinkost-Mekka

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Im Beeskower Gewerbegebiet gibt es mittlerweile drei Produzenten von Nahrungs- und Genussmitteln, ein vierter plant den Umzug nach Beeskow. Zwei der Hersteller, die ayurvedische Feinkost-Manufaktur Anaveda und die im August 2018 eröffnete Fabrik der Eis-Guerilla, waren am Donnerstag Besuchsziel von Brandenburgs Agrar-Staatssekretärin Carolin Schilde.

Sie erkundigte sich über Sorgen und Probleme der Branche und lotete aus, wo noch Synergieeffekte schlummern, die noch nicht ausgeschöpft sind. Und sie zeigte auf, welche Fördermöglichkeiten es gibt: "Wir wollen unsere Betriebe, die Nahrungsmittel produzieren, stärken!"

Anaveda produziert seit 2015, damals noch als Firma mit Sitz in Berlin, am Beeskower Standort im Charlottenhof. Inhaberin Anita Printz konnte die Räume und Anlagen der ehemaligen Großküche Selchow nutzen, die nach deren Firmeninsolvenz von der Firma Westminster übernommen worden waren. Seit 2017 firmiert Anaveda als GmbH in Beeskow. Westminster ist gleichzeitig Vermieterin und Mitgesellschafterin von Anaveda. Mit sieben Mitarbeitern produziert Anaveda Brotaufstriche, Eintöpfe und andere Spezialitäten vorwiegend in Handarbeit.

Zu den Kunden zählen Naturkostläden und Biomärkte in Berlin und Brandenburg sowie in Bayern und in Nordrheinwestfalen. Auch bei Edeka in Beeskow sind Anaveda-Produkte erhältlich. Anita Printz bemüht sich, möglichst viele Zutaten aus regionaler Produktion zu beschaffen, was nicht immer leicht sei. So besorgt das Unternehmen Kartoffeln, Möhren und Rote Beete von Bauern und Gärtnern aus der unmittelbaren Umgebung. Engpässe gab es im vorigen Jahr aufgrund der Dürre.

Auch die im August eröffnete Eisfabrik "Eis-Guerilla" bemüht sich, so viele Zutaten wie möglich aus der Region zu beschaffen. Laut Inhaber Ralf Schulze stammen die eingesetzten Milchprodukte von der Milchzentrale Fürstenwalde und von der Privatmolkerei Hemme in der Uckermark. Schokoladen liefert Edelmond aus Luckau, Erdbeeren kommen, wenn immer möglich, aus Markendorf.

16 Mitarbeiter sind derzeit in der neuen Fabrik beschäftigt. Damit schaffen Schulze und sein Team eine Tagesproduktion zwischen 800 Kilogramm und 1,6 Tonnen Eis. Die maximale Kapazität beträgt vier Tonnen Speiseeis pro Tag. Der Standort Beeskow ist für den heimatverbundenen Inhaber alternativlos, auch wenn er im Detail auch Kritikpunkte benennen kann.

So sei er gezwungen gewesen, einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Dafür sei eine sechsstellige Investition sowie fortan Monatsgebühren in vierstelliger Höhe zu entrichten. "Zeitgemäße Datenleitungen sind gerade für ländliche Gebiete lebenswichtig", so Schulze.