Startklar für Südkorea

Cornelia Link-Adam

Alt-Rosenthal (MOZ) Schon einmal von "Kjerringa Med Staven", "När Som Jag Var" oder "Kak Chatjela Menja Mat" gehört? Der Alt Rosenthaler Folklore-Chor Kariolle singt in den verschiedensten Sprachen. Macht, wie in den genannten Beispielen, auch vor Norwegisch, Schwedisch und Russisch nicht Halt. Zu hören und zu sehen sind die Frauen und Männer der Musikgruppe nun bald auch in Asien. Anfang Juni fliegen die Sänger zum Festival nach Südkorea.

"Wir haben es wirklich geschafft", freut sich Michael Schuh. Er ist nicht nur Leiter des Heimatvereins Alt Rosenthal, sondern singt als Vorsitzender des Chores seit Jahren bei Kariolle mit. Dass der Folklore-Chor nun auch weit im Osten für Ostbrandenburg werben wird, das liegt an ihrem Auftritt 2018 in Riga. Dort wurden die Sänger spontan für das Gangneuun-Danoe-Festival nach Südkorea vom 2. bis 11. Juni eingeladen.

Doch solch eine weite Reise stellt die Mitglieder natürlich vor Herausforderungen. Schließlich kostet das alles viel Geld. Eine Spendengala im Januar brachte schon die ersten Scheine ein, dazu wurde intern viel gesammelt. "Die Reise kostet für die 26 mitfliegenden Sänger, darunter auch einige Kinder, insgesamt 25 000 Euro", sagt Michael Schuh. 14 000 Euro habe man durch Eigenmittel und Spenden selbst besorgt, die fehlenden 11 000 Euro wurden durch Lottomittel und das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert. "Allen Unterstützern möchten wir auf diesem Wege ganz herzlich danken, denn ohne sie hätten wir das Projekt nicht geschafft".

Sehr zuversichtlich bezüglich der Südkorea-Reise äußert sich auch Judith Leopold, die musikalische Leiterin des Chores. Das Programm für das Festival steht, die Vorfreude steigt immer mehr an. "Wir sind startklar." Singen werde man beim Festival vorrangig das eigene Programm mit vielen Liedern in unterschiedlichen Sprachen. Natürlich in passender Folklore-Tracht. Und mit Trommeln und Waschbrettern. Schließlich sei man dafür gebucht. "Aber wenn man uns fragt, beispielsweise für Treffen am Lagerfeuer, haben wir auch ein sehr bekanntes südkoreanisches Volkslied mit einstudiert", erklärt Judith Leopold. Was die Sänger beim Festival erwarte, sei auch schon klar. Acht Auftritte werden sie haben, jeder rund 15 bis 25 Minuten lang. Dazu komme ein Fest-Umzug, wobei sie natürlich auch singen werden.

Für ihre Südkorea-Reise hat Kariolle seit Ende April jeden Montagabend im Versammlungsraum der Wassermühle Worin geprobt. Jeweils zwei Stunden lang. Nach Auflockerungs- und Stimmübungen ging es straff durchs Programm. Judith Leopold gibt Takt und Tempo vor, begleitet die Sänger bei den Stücken auch mit Akkordeon und Keyboard. Die Vorfreude ist allen längst anzumerken. Von elf Stunden Flug ist die Rede. Es wird von Berlin über Helsinki nach Seoul gehen. Dazu noch der Transfer zu den Auf-trittsorten. Eine schöne, aber auch anstrengende Zeit liegt vor ihnen, da sind sich alle einig.

Heute Abend findet zum Abschluss der Vorbereitungs-Phase im Herrenhaus in Heinersdorf die öffentliche Generalprobe statt. Das denkmalgeschützte Gemäuer der Gemeinde Steinhöfel ist sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Kariolle darf um 19 Uhr im Saal singen – unter tollen barocken Stuckdecken. Doch nicht nur ihr Programm für Südkorea werden sie bieten, sondern den Auftritt auch gleich für eine Mitsing-Stunde nutzen. Die Besucher können gerne mitmachen. Einfache Volkslieder wie "Wenn alle Brünnlein fließen" haben sie dafür einstudiert. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende am Ausgang wird allerdings gebeten.

Und dann? "Zum Singen treffen wir uns dann nicht mehr, nur, um noch abschließend Organisatorisches für die Reise zu klären", erzählt Michael Schuh. Dass man die Region, den Kreis und das Land Brandenburg würdig vertreten wird, ist für alle selbstverständlich. Und natürlich sind alle Sänger auf Südkorea neugierig. Viel Zeit zum Erholen werden sie nach ihrer Rückkehr am 11. Juni allerdings nicht haben. Wenige Tage später, am 15. Juni, stehen die Sängerinnen und Sänger von Kariolle beim "Heimspiel" schon wieder auf der Bühne: In Alt Rosenthal findet dann mit einem Dutzend weiteren Gruppen das "Märkische Chorfest" statt.