Gedenktafel für Hildegard Schneider

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Hildegard Schneider (1928-2019) ist jetzt mit einer Gedenktafel auf dem Neuzeller Friedhof verewigt worden. Am Donnerstag haben Mitglieder des Heimatvereins, Weggefährten und Pfarrer Martin Groß die Tafel erstmals der Öffentlichkeit gezeigt. Sie haben Hildegard Schneider, die an genau jenem Tag 91.Jahre alt geworden wäre, sozusagen ein Geschenk der Erinnerung gemacht. Die Gedenktafel konnte durch Spenden finanziert werden und ist am sogenannten Lapidarium neben der alten Kapelle zu sehen. Ein längerer Bericht folgt.