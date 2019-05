Klares Ja zum Bau der Ladestraße

Sabine Rakitin

Bernau Die Stadtverordneten haben am Mittwochabend einstimmig den Bebauungsplan "Ladestraße" verabschiedet und einer damit im Zusammenhang stehenden Änderung des Flächennutzungsplanes zugestimmt. Sie hätten damit "einen wichtig Schritt zur Lösung der angespannten Verkehrssituation in unserer Stadt gesetzt", bedankte sich Bürgermeister André Stahl (Linke) einen Tag nach der Sitzung des Stadtparlamentes für die klaren Entscheidungen.

"Die Ladestraße ist natürlich erst einmal nur ein Baustein, weitere werden und müssen folgen, um die Verkehrssituation zu verbessern", erklärte der Rathauschef. Die Schwanebecker Chaussee als Zufahrt in die Stadt und die Börnicker Chaussee als weitere Zufahrt mit den angrenzenden entstehenden Wohngebieten werden ein steigendes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen, prophezeite er. "Wir glauben, dass die Ladestraße diese beiden Zufahrten, aber auch das Stadtgebiet langfristig entlasten wird. Mit dem Straßenneubau schaffen wir auch einen P&R-Platz in Bahnhofsnähe", kündigt der Rathauschef an.

Die Ladestraße wird zukünftig die Schwanebecker Chaussee und die Börnicker Chaussee miteinander verbinden und verläuft zwischen der Weißenseer Straße entlang der Bahnhofsüberführung bis zur Börnicker Chaussee. Noch in diesem Herbst sollen die Arbeiten beginnen. Für Juli 2021 ist die Fertigstellung der neuen Straße geplant.