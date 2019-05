Es zappelt und kreischt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Kinder- und Jugendtheatertage, ausgerichtet vom Theater Frankfurt, haben für die kommenden drei Tage ein buntes Programm erarbeitet. Im Mittelpunkt steht natürlich Theater, aber nicht ausschließlich. Am heutigen Freitag wird im Kleist Forum ein Gastspiel des Teatro Abarico aus Rom erwartet.

In ihrem Stück "Der ungehobelte Barbier" herrschen die Bedingungen der Commedia dell’arte, in der es immer laut und "zappelig" zugeht: Man nehme zwei Liebende und einen eifersüchtigen Vormund, mische eine Intrige bei und runde das Ganze mit einem Happy-End ab. Magnifici Cialtroni ist eine Gruppe aus dem römischen Teatro Abarico und zeigt am Freitag um 18 Uhr ihr Stück in Anlehnung an den "Barbier von Sevilla". Schwungvoll und lustig und mit viel Leichtigkeit gelingt Regisseurin Nicoletta Vicentini die Inszenierung.

Um 19.30 Uhr geht’s im Kleist Forum weiter mit "Der Geizige" von Moliére. Der entstand innerhalb der Aktion Frankfurter spielen für Frankfurter. Auch der "Geizige" ist eine Komödie: Harpagon hat mit dem Geld seine Probleme. Nicht, dass er keines hätte – nein, im Gegenteil. Er hat viel davon. Aber er denkt nur daran, wie er es am sichersten beisammen halten könnte. Die Angst, bestohlen zu werden, nagt an ihm und macht ihn unausstehlich. Nun soll ihm die Liebe zu neuem Lebenseifer verhelfen. Die junge hübsche Mariane hat zwar kein Geld, doch sie ist sparsam, fleißig und bescheiden. Und das sind Tugenden, die der alte Geizhals sehr wohl zu schätzen weiß. Was er jedoch nicht weiß: Sein Sohn hat sich dasselbe Mädchen erwählt.

Sehr viel ernster geht es Sonnabend um 19 Uhr weiter. "Cold Water" kommt als Gastspiel des Teatro degli Sterpi aus Triest ins Kleist Forum. Das Stück ist in einem ehrgeizigen und zum Teil menschenfeindlichen Milieu angesiedelt: der Finanzwelt. Vor dem Hintergrund einer großen Finanztransaktion entwickelt sich das Leben von vier jungen Menschen auf unverhoffte Weise. Doch sie sind dem, was passiert, schutzlos ausgeliefert. Stumme, unbeholfene Schreie der Verzweiflung sind manchmal der einzige Weg, auf dem sie es schaffen, sich auszudrücken.

Noch bis zum Sonntag stehen für Kinder und Jugendliche viele Veranstaltungen im Theater Frankfurt auf dem Programm. Am Sonnabend ist das Stück "Die Wolken" von der Theatergruppe B-Rührung zu sehen. Es gibt Workshops, Diskussionsrunden und kritische Auswertungen. Die werden sicherlich auch von dem Spruch bestimmt, der sich im Programmheft findet: "Was normal ist, bestimmen wir".

Theatertage für Kinder und Jugendliche, bis Sonntag, Theater Frankfurt und Kleist Forum, Frankfurt, Tel. Kleist Forum: 0335 4010120; Tel. Theater Frankfurt: 0335 64957